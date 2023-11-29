بوسطن وميلووكي وكينجز إلى ربع نهائي الكأس



لوس أنجلوس (أ ف ب)

بلغ بوسطن سلتيكس، وميلووكي باكس، وساكرامنتو كينجز، ونيويورك نيكس، وفينيكس صنز، ونيو أورليانز بيليكانز ربع نهائي كأس «إن-سيزون»، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع اختتام منافسات دور المجموعات.

وكان لوس أنجلوس ليكرز وإنديانا بايسرز حجزا مقعديهما لربع النهائي الأسبوع الماضي.

وفاز سلتيكس على شيكاغو بولز 124-97، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز جايلن براون وجايسون تايتوم بتسجيلهما 30 و21 نقطة توالياً، واحتل سلتيكس صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الشرقية أمام أورلاندو ماجيك وبروكلين نتس.

وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر «نوفمبر»، لتحديد المتصدرين الستة الذين ينضم إليهم أفضل وصيف في كل منطقة.

وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيجاس.

وقاد «العملاق» اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد فريقهما باكس إلى صدارة المجموعة الثانية للمنطقة الشرقية، بفوزه على ميامي هيت 131-124 الذي افتقد لجهود نجمه جيمي باتلر، جراء تعرضه لإصابة في كاحله.

وسجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة والتقط 10 متابعات، وأضاف ليلارد 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما أسهم كريس ميدلتون بـ 17 نقطة و8 متابعات.

وعن المجموعة ذاتها، تأهل أيضاً نيويورك نيكس الثاني، بفوزه على تشارلوت هورنتس 115-91، ليصب فارق النقاط لمصلحته أمام كليفلاند كافالييرز 42-29، علماً أن الأخير كان قد فاز على ضيفه أتلانتا هوكس 128-105، بفضل نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 40 نقطة، والتقط 11 متابعة.

وفي مباراة حبست أنفاس الجماهير وبفضل رمية حاسمة من ماليك مونك، تغلب ساكرامنتو كينغز بفارق نقطة على جولدن ستايت ووريرز 124-123.

واعتقد ووريرز الذي احتاج للفوز بفارق 12 نقطة، لخطف صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الغربية، أنه في طريقه لتحقيق مبتغاه، بعدما تقدم طوال المباراة، ليوسع الفارق إلى 24 نقطة في الربع الثاني، إلا أن زملاء ستيفن كوري صاحب 29 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة خسروا الرهان، إضافة إلى جهود كريس بول وجاري بايتون إثر إصابتهما.

كما تأهل فينيكس صنز كأفضل وصيف عن المنطقة الغربية من دون أن يلعب مستفيداً من فوز مينيسوتا تمبروولفز على أوكلاهوما سيتي 106-103، وحذا نيو أورليانز بيليكانز حذوه بتصدره المجموعة الثانية في الغربية، مستفيداً من فوز دالاس مافريكس على هيوستن روكتس 121-115.

وحسم تمبروولفز قمة المنطقة الغربية بفوزه على سيتي ثاندر، بفضل الفرنسي رودي جوبير الذي سجل 17 نقطة والتقط 16 متابعة، علماً أن الفريقين فشلا في التأهل إلى ربع نهائي الكأس.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، يلعب بوسطن أمام بايسرز وبيليكانز أمام كينجز الاثنين، وباكس أمام نيكس، وليكرز أمام صنز الثلاثاء.