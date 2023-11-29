3 أهداف تفصل «دورينا» عن «المئوية الثالثة»

معتصم عبدالله (دبي)



يطرق «دوري أدنوك للمحترفين» أبواب «المئوية الثالثة» لأهداف الموسم الحالي 2023- 2024، مع انطلاق مباريات «الجولة التاسعة»، والتي تشهد مساء الجمعة مواجهات عجمان وحتا، الإمارات واتحاد كلباء، والنصر والوحدة، فيما يلتقي السبت الوصل والبطائح، وبني ياس والجزيرة.

وفرضت مواجهات «دوري أبطال آسيا» تأجيل مباراتي العين أمام خورفكان، وقمة الشارقة وشباب الأهلي، ضمن الجولة التاسعة إلى 20 ديسمبر المقبل، في ظل خوض «الملك» مباراته في الجولة السادسة لأبطال آسيا أمام مضيفه الفيصلي الأردني الاثنين المقبل، فيما يلعب الثلاثاء «الزعيم» أمام مضيفه أهال التركماني في الجولة ذاتها، ضمن المجموعة الأولى.

وتحتفل انطلاق «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء الجمعة بالهدف «رقم 200»، بعدما شهدت الجولات الثماني الماضية تسجيل 197 هدفاً في 56 مباراة، بمعدل 3.52 هدف في المباراة الواحدة، وتوزعت الأهداف ما بين 174 هدفاً من كرات داخل المنطقة، مقابل 23 هدفاً من خارجها.

وتصدر الوصل قائمة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 23 هدفاً، مقابل 21 هدفاً لملاحقه العين «الوصيف»، فيما يعد هجوم حتا الأضعف بتسجيله 6 أهداف، واستقبلت شباك عجمان 22 هدفاً، ليكون «البرتقالي» أضعف دفاع، مقابل 9 أهداف فقط في مرمى العين صاحب الدفاع الأقوى.

وسجل 97 لاعباً أهداف الدوري الـ 197 في الجولات الماضية، حيث يتصدر التوجولي لابا كودجو مهاجم العين قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، مقابل 6 أهداف لمنافسيه المباشرين فابيو ليما نجم الوصل، والبرازيلي كايو لوكاس جناح الشارقة، فيما يتساوى الثنائي علي مبخوت «الجزيرة» ووليد آزارو لاعب عجمان برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ويحتل نيكولاس خيمينيز نجم الوصل صدارة قائمة أفضل صناع الأهداف في الدوري برصيد 6 فرص تُرجمت لأهداف، يليه عمر أتزيلي «العين»، وأليخاندرو بوزيلو «الجزيرة».