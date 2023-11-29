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الرياضة

نيوكاسل يتعرض لـ «السرقة» في «حديقة الأمراء»!

نيوكاسل يتعرض لـ «السرقة» في «حديقة الأمراء»!
29 نوفمبر 2023 13:50

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


اعترض الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج، على قرار البولندي سيمون مارسينياك، حكم مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، لدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، فيما يتعلق بضربة الجزاء التي احتسبها لمصلحة «الباريسي» في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة «الدقيقة 98». 

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وقال إن حكم المباراة أخطأ خطأً فادحاً باحتسابه هذه الضربة، بـ «حجة» أن الكرة لمست «كوع» تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل، ليسددها بعد ذلك كيليان مبابي محرزاً هدف التعادل لسان جيرمان 1-1.
وقال كلاتينبرج في تصريحاته لصحيفة «ديلي ميل»، إن مارسينياك أساء تقدير الموقف وتفسير القانون في المباراة، التي ما كان يمكن لمبابي أن يحصل على ضربة جزاء فيها، لو كان كويانكوفسكي حكم «الفار» قرر عدم استدعاء حكم الساحة إلى «المونيتور» لمشاهدة الحالة بنفسه.
وأضاف كلاتينبرج أن الحكم مارسنياك اقتنع أمام الشاشة بأن ذراع اللاعب كان «ممدوداً»، بسبب الزاوية التي اختارها له حكم «الفار»، بينما الزاوية الأخرى التي التقطت من وراء خط المرمى، وشاهدها الناس جميعاً على شاشات التلفاز، لم تكن الكرة لمست ذراع اللاعب، ولكن - للأسف الشديد- لم يظهرها حكم «الفار» لحكم الساحة على شاشة «المونيتو»، لكي يبدو القرار سليماً.
وقال كلاتينبرج: حقيقة الأمر أن جسم اللاعب ليفرامينتو ويده كانا في وضع طبيعي، بالنسبة للحركة التي يقوم بها، ولم يملك الوقت لتحريك ذراعه بعيداً، وهذا القرار مخالف تماماً لتعليمات ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، ويبدو أن نيوكاسل هو الذي دفع الثمن.
الطريف أن «الميديا» الإسبانية لم تفوت الواقعة، وانتقدت بشدة حكم المباراة لاحتسابه ضربة الجزاء لمصلحة سان جيرمان، وقال الصحفي دانييل ريولو في برنامجه «After Foot»، على شبكة «مونت كارلو سبورت»، إن عدد ضربات الجزاء التي أُحتسبت بالخطأ في هذه البطولة لريال مدريد وبرشلونة، لا تُقارن بما تم احتسابه لسان جيرمان خلال السنوات الأخيرة.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
نيوكاسل
برشلونة
ريال مدريد
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