صبحي يطلع على استعدادات «سوبر اليد المصري» بالفجيرة



القاهرة (لاتحاد)



بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، مع نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، الاستعدادات المتعلقة باستضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين الزمالك والأهلي، والمقرر 9 ديسمبر المقبل على ملعب مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وبحث أيضاً كيفية توطيد التعاون بين الإمارات ومصر، بما يسهم في زيادة الارتقاء باللعبة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة المصري، لكل من نبيل عاشور، والدكتور محمد الأمين، بحضور سعود إبراهيم صالح عضو مجلس الإدارة المدير المالي بالاتحاد، وعاصم السعدي مدير مسابقة المحترفين بالاتحاد المصري، وقدم عاشور خلاله الدعوة لوزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري لحضور مباراة السوبر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين قطبي كرة اليد المصرية، خير دليل على متانة العلاقات الأخوية بين الدولتين، وعلى قوة الرياضة المصرية، والتي شهدت طفرة كبيرة.

ووجه الشكر لحكومة الفجيرة للاهتمام الكبير بإبراز هذا الحدث، كما عبر عن سعادته، بأن يقام هذا الحدث في المدينة الجميلة الفجيرة التي يعرفها جيداً لزيارته لها وحبه لها، لما تمتاز به من طبيعة خلابة، وتمنى التوفيق للفريقين في تمثيل كرة اليد المصرية خير تمثيل.

وتقدم نبيل محمد عاشور، رئيس اتحاد اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة المصري على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من أجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في الإمارات، موضحاً أن السوبر يقام وسط احتفالات فلكلورية بمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ52.

الجدير بالذكر أن النسخة التي تستضيفها الإمارات هي الثالثة للبطولة، والتي تقام من مباراة واحدة تجمع بين الأهلي والزمالك، وتحدد وصول الزمالك والأهلي إلى البلاد 7 ديسمبر، وتم وضع برنامج لتدريبهما في الأيام التي تسبق المباراة، وتوفير كل الإمكانات التي من شأنها المساهمة في إنجاح الحدث، والتي يتم نقله على الهواء مباشرة في قناتي أبوظبي الرياضية، والفجيرة التي تحتفل بانطلاقها بحلتها الجديد.