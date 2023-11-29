«الفرسان» يواصل التحليق في «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل شباب الأهلي عروضه القوية في دوري الرجال للكرة الطائرة، بالفوز الرابع على التوالي على حساب ضيفه العين 3-0، في واجهة مباريات الأسبوع الرابع، والتي شهدت فوز بني ياس على الجزيرة 3-0، والوصل أمام مضيفه حتا 3-1، فيما كسب عجمان المواجهة أمام ضيفه النصر بصعوبة 3-2.

وعزز «فرسان الطائرة» صدارة الترتيب، بالفوز على «الزعيم» بثلاثية نظيفة، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالممزر، بنتائج الأشواط «25- 17,29- 27,25 – 22»، ورفع شباب الأهلي الذي يعد الفريق الوحيد من دون خسارة في الدوري رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 4 نقاط للعين الذي تكبد الخسارة الثالثة.

وصعد الوصل إلى «الوصافة» برصيد 8 نقاط، بفوزه على مضيفه حتا 3-1 بنتائج الأشواط «25- 23,25- 15,23- 25,25- 23»، واستفاد «الإمبراطور» من تراجع منافسه المباشر على المركز الثاني نادي الجزيرة بالخسارة أمام مضيفه بني ياس 0-3، بنتائج الأشواط «23- 25,27- 29,21- 25»، وبقى «فخر أبوظبي» برصيد 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث، مقابل 6 نقاط ل «السماوي» الرابع.

وفي مباراة رابعة، حقق عجمان فوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه النصر 3-2، بعد مواجهة مثيرة، وجاءت نتائج الأشواط «25- 18,22- 25,25- 18,24- 26,15- 13»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 نقاط، في المركز السادس بفارق نقطة خلف «العميد» صاحب المركز الخامس.

وتستأنف فرق دوري الرجال المنافسة في مباريات الجولة الخامسة، والمقررة مساء 9 ديسمبر المقبل، وتشهد مواجهات العين وحتا، الجزيرة وشباب الأهلي، النصر وبني ياس، الوصل وعجمان.

نتائج الجولة الرابعة

شباب الأهلي – العين 3-0

بني ياس – الجزيرة 3-0

حتا – الوصل 1-3

عجمان – النصر 3-2