نانت ينفصل عن أريستوي

باريس (رويترز)

أعلن نادي نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انفصاله عن مدربه بيير أريستوي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويحتل الفريق المركز 11 في الترتيب، وحصل على نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات.

وتولى أريستوي تدريب نانت في المباريات الأربع الأخيرة بالموسم الماضي، وتجنب الهبوط بفارق نقطة واحدة في اليوم الأخير من الموسم.

وقال النادي في بيان: «يتوجه نانت بشكل خاص بالشكر إلى المدرب بيير أريستوي وطاقمه الفني الذين وجهوا كل جهودهم ومواهبهم لخدمة النادي، استحق هذا الطاقم تقدير الجميع، بعدما قاد النادي لتفادي الهبوط في نهاية الموسم الماضي».

ويعلن النادي عن بديل أريستوي في وقت لاحق، حيث تكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن جوسلين جورفينيك سيكون المدرب الجديد.