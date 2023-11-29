ليفربول وليفركوزن يخوضان مهمة الحسم في «يوروبا ليج»



باريس (أ ف ب)

تسعى أندية ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وأتالانتا الإيطالي ومرسيليا الفرنسي وريال بيتيس الإسباني «الخميس» لحسم تأهلها إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم عندما تخوض الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقاً بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في «يوروبا ليج» إلى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في «كونفرنس ليج» من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

في المجموعة الخامسة، يأمل ليفربول في العودة إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة عندما مني بخسارة غير متوقعة أمام مطارده المباشر تولوز الفرنسي 2-3 في الجولة الرابعة.

وحافظ ليفربول على المركز الأول، رغم الخسارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن تولوز، و5 نقاط عن سان جيلواز البلجيكي صاحب المركز الثالث.

ويحتاج فريق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى الفوز على ضيفه لاسك لينتس النمساوي وتعثر تولوز أمام ضيفه سان جيلواز لضمان تأهله إلى ثمن النهائي، قبل مواجهته الأخيرة أمام الفريق البلجيكي في الجولة الأخيرة.

وفي الثامنة، يحتاج باير ليفركوزن المتصدر بالعلامة الكاملة من أربع انتصارات توالياً إلى نقطة يتيمة من رحلته أمام هاكن السويدي لحسم المركز الأول وبطاقة التأهل المباشر، كما أنه يملك فرصة التأهل، حتى في حال الخسارة شرط تعادل مطارديه المباشرين بفارق ست نقاط مولده النرويجي الثالث ومضيفه قره باج الأذربيجاني الثاني في صراعهما على الوصافة.

ويحقق ليفركوزن أفضل بداية له تاريخه في الدوري مع 11 فوزاً، منها 8 توالياً، مقابل تعادل واحد، في حين لم يخسر في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وبامكان أتالانتا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط حسم المركز الأول والتأهل المباشر، في حال فوزه على منافسه الوحيد على البطاقة المباشرة سبورتينج البرتغالي الذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط.

ويستقبل شتورم جراتس النمساوي الثالث مع أربع نقاط ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي صاحب المركز الأخير مع نقطة يتيمة.

وبدوره، يملك ريال بيتيس أمام فرصة إنهاء دور المجموعات في أحد المركزين الأولين في حال فوزه على سبارتا براغ التشيكي الثالث مع أربع نقاط، وخطف بطاقة التأهل المباشر، في حال تعثر مطارده المباشر بفارق نقطتين جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وصيف نسخة 2022، أمام ضيفه أريس ليماسول القبرصي.

ويعول رينجرز على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في المسابقة القارية، حيث فاز في سبع وتعادل مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة.

وكان رينجرز خسر أمام أريس 1-2 في قبرص في أكتوبر في الجولة الثانية، لكن قبل أن يعيّن البلجيكي فيليب كليمان الذي حافظ على سجله من وقتها خالياً من الخسارة.

وقال قائده الإنجليزي جيمس تافيرنيير، بعد التعادل مع أبردين 1-1 في الدوري الأحد «هي مباراة مهمة في إيبروكس، حيث نحتاج إلى حصد ثلاث نقاط، لنكون في وضع جيد في المجموعة وهذا هو كل تركيزنا الأساسي الآن».

وفي الثانية، يأمل مرسيليا في فك النحس الذي لازمه في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري حيث لم يذق طعم الفوز، والانتصار على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي الجريح لضمان أحد المركزين الأول والثاني على الأقل أو انتزاع بطاقة التأهل المباشر، في حال تعثر مطارده المباشر برايتون الإنجليزي أمام مضيفه آيك أثينا اليوناني.

ويمر أياكس، بطل أوروبا 4 مرات، بأزمة نتائج على الصعيدين المحلي والقاري، على الرغم من انه حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات محلية منذ أن عُيّن جون فانت شيب مدرباً.

ويتصدر مرسيليا برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام برايتون الساعي للثأر من مضيفه اليوناني الذي كان أسقطه على أرضه 2-3 في الجولة الأولى، وذلك من أجل مواصلة مغامرته في أول مشاركة أوروبية له على الإطلاق.

وفي الأولى، ستكون الجولة الخامسة حاسمة بالنسبة الى متصدريها وستهام يونايتد الإنجليزي وفرايبورج الألماني عندما يحل الأول ضيفاً على باتشكا توبولا الصربي ويستضيف الثاني أولمبياكوس اليوناني.

ويرصد كلا الفريقين كسب النقاط الثلاث لضمان إنهائهما دور المجموعات في أحد المركزين الأول أو الثاني قبل قمتهما المرتقبة في الجولة السادسة الأخيرة في لندن.

ويحتل وستهام الذي قاده مدربه الأسكتلندي ديفيد مويس لإحراز لقب «كونفرنس ليج» الموسم الماضي، الصدارة مع 9 نقاط متساوياً مع فرايبورج وتعادلهما يضمن لهما المركزين الأول والثاني.

في السادسة، ينهي رين الفرنسي المتصدر «9 نقاط» دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني، في حال فوزه على مكابي حيفا الإسرائيلي الأخير بنقطة يتيمة مع مباراة أقل، أو حتى إذا تعادل بالتزامن مع عدم فوز باناثينايكوس اليوناني الثالث «4 نقاط» على مضيفه فياريال الإسباني الثاني «6 نقاط من 3 مباريات» الذي يحتاج بدوره إلى الفوز من أجل التأهل.

وفي السابعة، يحل المتصدران سلافيا براغ التشيكي وروما الإيطالي، وصيف المسابقة الموسم الماضي وبطل «كونفرنس ليج» 2021، «9 نقاط لكل منهما» ضيفين ثقيلين على شيريف تيراسول المولدافي وسيرفيت جنيف السويسري بهدف النقاط الثلاث، لضمان المركزين الأول والثاني وتأجيل حسم البطاقة المباشرة إلى الجولة الأخيرة.