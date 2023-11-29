«تحديات تربية الخيول» تتصدر افتتاح «الملتقى الثالث عشر»



عصام السيد (أبوظبي)



تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد مقر فندق دوست ثاني بالعاصمة أبوظبي، اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة عشرة للملتقى العالمي لخيول السباق العربية، ضمن فعاليات ختام «النسخة 15»، من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 52.

وتصدرت الجلسة الأولى للملتقى والتي كان عنوانها «تربية الخيول العربية»، التحديات التي تواجه المربين، وشهد جانباً منها معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وتابع جانباً منها الشيخ حامد بن خادم، والعديد من المسؤولين، وبمشاركة 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات.

وتحدث في الجلسة كل من خالد النابودة، د. ساندرا ويلشاير، رينيه لور كوش، إيمانويل سيز، بول باسكوين، وجان بيير دوروبي، ودار النقاش حول التحديات المشتركة التي تواجه المربين مثل أحوال المناخ والحرارة والملوحة واستيراد العلف، والتي أدارها ديريك تومسون، بمشاركة نخبة من المربين.

وأجمع المتحدثون على أن توفير الأجواء المثالية، واستكشاف فرص زيادة التوليد، وتوفير العلف المليء بالفيتامينات، والبحوث لتطوير الأبحاث الحديثة لدراسة الخيول العربية الأصيلة، والانسجام بين هذه الأنظمة لتقديم حلول وخدمات جيدة.

وحول الأساليب الطبيعية ونقل الأجنة والتوليد الصناعي، تباينت آراء المتحدثين حول هذه الأساليب، وأوصوا بضرورة استخدام التقنية الحديثة مع حالة الأفراس الصحية، ومعرفة الثغرات وتصحيحها، ووضع رؤية واضحة لأفضل التقاطعات، واختيار الفرس للفحل المناسب وضخ دماء جديدة.

وأكد خالد النابودة أنه قام بإعداد كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، حول المشاكل التي واجهها مربياً للخيول العربية الأصيلة خلال الـ 30 عاماً الماضية، وذلك لتستفيد منها الأجيال الجديدة من المربين.

وشهدت الجلسة الثانية من الملتقى العالمي، والتي كانت بعنوان «مستقبل رياضة سباقات الخيول العربية»، والتي أدارها كريم الطرهوني، نقاشاً مستفيضاً في التحديات التي تواجه نهضة الخيول العربية.

وشارك في النقاش المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وبيتر بوند، رئيس «الواهو»، وسام شينسكي، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وميلاني فانملبيرج من آفاك، وجيني هاينز، المدير التنفيذي لمنظمة الخيول العربية في بريطانيا.

وتقدم المهندس علي الشيبه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم وتوجيهات سموه، وقال من الجانب الفني والرياضي نعمل مع شركائنا مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير السباقات، وتقديم تجربة استثنائية للجمهور والملاك.

وأضاف أن وجود مضمارين؛ رملي وعشبي في نادي أبوظبي يعتبر ميزة، وسيتم تطوير المضمار الرملي، وعمل تحسينات على المضمار العشبي، ونقوم بدورنا مع الشركاء الاستراتيجيين، بتعزيز ثقافة الدولة والمرافق، حيث يلعب هذا الدور حيزاً مهماً لاجتذاب السياح.

وخلص المتحدثون إلى أن نهضة سباقات الخيول العربية تحتاج إلى زيادة عدد السباقات بشكل كبير وزيادة الملاك والمنتجين، إلى جانب زيادة الجوائز والرعاة، والتركيز على زيادة الخيول وإحضارها من الخارج إذا تطلب الأمر للدول التي انحدر فيها الإنتاج، والتطلع للمضي قدماً.

وكان محور الجلسة الثالثة «الإعلام والعلاقات العامة»، واستعرضت الجلسة التركيز على تغطية سباقات الخيول العربية الأصيلة، مع تزايد الاهتمام بالتغطية الإعلامية، أسوة بالخيول المهجنة الأصيلة، وأدار الجلسة توفيق بركة، بمشاركة نخبة من الإعلاميين المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة.

وتحدث خلال الجلسة عبد الرزاق محمدي، المعلق والمحلل في دبي ريسنج، وديبي بورت، ودينيس هيرست، وشاميلا هانلي، والصحفي رينولد فيلا، والإعلامي جاري كابويل.

وأكد المتحدثون أن وسائل الإعلام تمنح المزيد من الحريات لتغطية السباقات الحية، والتواصل البشري، وأن تكون فعالة قدر الإمكان، مع بروز بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة التي توفر قاعدة بيانات عن الخيول.

وأجمع المتحدثون على أهمية الرعاية والاهتمام من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تساعد على دعم هذه الرياضة، من خلال الجوائز المقدمة، وزيادة عدد السباقات التي وصلت إلى 150 سباقاً برعاية المهرجان.



اختتام الملتقى

تتواصل الجلسات في اليوم الثاني للملتقى الخميس، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وتتصدر التحديات في تدريب سباقات الخيول العربية الجلسة الرابعة.

وتبدأ الجلسة الخامسة للملتقى في الواحدة والنصف ظهراً، بعنوان «دور المرأة في رياضة سباقات الخيول العربية»، ومن ثم يختتم الملتقى أعماله في الساعة الثالثة والنصف عصراً، بالجلسة السادسة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية».



نقل مباشر



يتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ودبي ريسنج، ويحظى بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.