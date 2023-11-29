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الرياضة

ليفربول يخسر جهود أليسون وجوتا

ليفربول يخسر جهود أليسون وجوتا
29 نوفمبر 2023 19:07

 
ليفربول (أ ف ب) 

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أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوجو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.
وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة السيتي، لكنه تمكن من إكمال المباراة.
وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمساوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»: كلاهما سيغيبان، أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى، ليس يوماً بعد يوم، لن يلعب غداً، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي، ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما.
وأضاف: إصابة أليسون ليست سيئة كما كنا نعتقد، ويستغرق ديوجو وقتاً أطول قليلاً، لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء، علينا أن نرى.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
ليفربول
أليسون بيكر
يورجين كلوب
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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