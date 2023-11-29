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الرياضة

سباق «يوم الشهيد» للقدرة ينطلق في دبي اليوم

سباق «يوم الشهيد» للقدرة ينطلق في دبي اليوم
30 نوفمبر 2023 02:12

محمد حسن (دبي)

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ينطلق صباح اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، ليكون تخليداً ووفاء وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين كافة.
ورصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأوائل، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.
وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر، 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأزرق وتبلغ مسافتها 21 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.
وتحمل الفارسة ليلى المرزوقي لقب النسخة الماضية من السباق، بعد أن انتزعت اللقب على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، قاطعاً المسافة الكلية للسباق في 4:20:22 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.42 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح بزمن 4:20:25 ساعة، فيما حل في المركز الثالث، راشد عامر العامري على صهوة «كاربيل رامين» لإسطبلات العزم بزمن 4:20:54 ساعة.

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سباق يوم الشهيد للقدرة
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