«استدامة الإنجازات».. الهدف الأول لرياضة الإمارات

رضا سليم (دبي)

شهدت الرياضة الإماراتية قفزات نوعية على مستوى تحقيق الإنجازات، بعدما بصم أبطالنا في العديد من البطولات والمحافل القارية والدولية، ويأتي الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 وسط تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام 2023، لتخطو رياضتنا خطوات واسعة نحو المستقبل مع بداية حقبة جديدة من عمر دولتنا الحبيبة نحو مزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية وتحقيق قفزات واسعة نحو الصدارة القارية والعالمية، ورفع شعار المركز الأول في كل الأحداث الرياضية التي باتت هدفاً لكل رياضي.

وحققت الإمارات العديد من الإنجازات الرياضية في مختلف الأنشطة التي تميزت بها منذ 1971 بداية الاتحاد الذي كان سبباً في النجاحات والتطور الذي شهدته الدولة، لتكون بصمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موجودة في كل نجاح سابق، وحتى النجاحات المقبلة، بعد أن أسس للمستقبل ببناء متين خلال سنوات طويلة من العمل والتخطيط.

وتسير رياضة الإمارات في اتجاه استدامة الإنجازات من خلال تحفيز الأبطال لمواصلة الجهد ورفع علم الدولة في كل المحافل، وأيضاً بناء أجيال جديدة قادرة على السير في الاتجاه نفسه، والعمل على مشروعات للمواهب من خلال تبني الهيئة العامة للرياضة، عبر برنامج النخبة، وأيضاً اللجنة الأولمبية، لمثل هذه المواهب ووضعها على الطريق الصحيح نحو الإنجازات.

ويعد عام 2023 استثنائياً، خاصة أن أبطالنا لم يصعدوا فقط على منصات التتويج، بل تأهل عدد منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» والطموحات ما زالت قائمة في تأهل أبطال جدد إلى باريس، وجاء في مقدمة المتأهلين منتخب الإمارات لقفز الحواجز الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله المرة الأولى للدورات الأولمبية، باحتلال المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية التي أقيمت في «الشقب» بالعاصمة القطرية الدوحة فبراير الماضي، وضمت قائمة منتخبنا الفرسان عبد الله محمد المري وعبد الله حميد المهيري والفارس محمد غانم الهاجري، والفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، كما حقق المنتخب نفسه إنجازاً آسيوياً بعدما حصد 3 ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتان) في منافستي الفرق والفردي بدورة الألعاب الآسيوية.

وحققت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية إنجازاً تاريخياً، بتأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في إنجاز غير مسبوق، كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة إماراتية من الدراجات للأولمبياد، بعدما حققت 514 نقطة جمعتها من المشاركة في عدد كبير من البطولات القارية والدولية المعتمدة، وجاء ترتيبها 47 عالمياً، لتتأهل ضمن أفضل 90 لاعبة في العالم، طبقاً للوائح الاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية.

وأهدت صفية الصايغ، الإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة، فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية.

وعلى مستوى الإنجازات الآسيوية، جاء الحصاد مميزاً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي استضافتها مدينة هانجتشو بالصين، وشاركت فيها منتخباتنا بـ 140 رياضياً يمثلون 20 رياضة فردية بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، وسط مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحقق أبطالنا 20 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، عبر ألعاب الجو جيتسو والجودو والفروسية والدراجات والكاراتيه، المجموع العام للميداليات يؤكد أن دورة هانجتشو هي الأفضل في تاريخ مشاركات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية على مدار 45 عاماً.

وحققت رياضة الإمارات على مدار مشاركاتها بالدورة 60 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و21 فضية، و27 برونزية، بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978، وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الصين 2023، متفوقة على نسخة جاكرتا 2018، بفارق 7 ميداليات.

أصحاب الهمم.. أبطال التحدي

يواصل أبطال التحدي إنجازاتهم على مستوى البطولات القارية والعالمية لأصحاب الهمم، حيث ارتفع عدد الرياضيين المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» إلى 7 لاعبين بأرقامهم التصنيفية، وهم عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعائشة الشامسي وعائشة المهيري وعبيد الدهماني في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات، وهناك فرصة كبيرة في تأهل عدد من اللاعبين عبر البطولات التأهيلية التي تستمر حتى العام المقبل.

وأحرز أبطال أصحاب الهمم 11 ميدالية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في مدينة هانجتشو الصينية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة، كما حصد الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديدة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ورفعت الإمارات رصيد ميدالياتها على مدار مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 58 ميدالية ملونة في 4 دورات، بواقع 14 ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

وشهدت المشاركات الإماراتية 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) في دورة 2010 بجوانزو، و25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات) في 2014 بانشيون، و11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات) في 2018 بجاكرتا، و11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات) في 2023 بهانجتشو.

وجاءت ميداليات الإمارات في نسخة هانجتشو بواقع 7 ميداليات في ألعاب القوى (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة) و4 ميداليات في الرماية (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان).

الجو جيتسو «منجم الذهب»

يستحق الجو جيتسو لقب «منجم الذهب»، بعدما نجح أبطال الإمارات في تحقيق ميداليات في كل البطولات التي يشاركون فيها داخلياً وخارجياً، على المستويات كافة؛ العالمية والقارية والعربية، حيث احتفظ المنتخب بصدارة آسيا برصيد 16 ميدالية ملونة في منافسات فئة «النيوازا» بالنسخة السابعة من البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وحصد أبطالنا 16 ميدالية، منها 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

ونجح أبطال الإمارات في حصد 8 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين بالنسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في «مبادلة أرينا» في أبوظبي، بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين.

مونديال القدرة للمرة الرابعة

أضاف منتخب الإمارات إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية بعد فوزه بلقب «مونديال» الشباب والناشئين للقدرة، والذي أقيم بميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل المنتخب ريادته في عالم سباقات القدرة، بالحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وحقق منتخب الإمارات اللقب في آخر 3 نسخ من البطولة، في أعوام 2017، و2019، و2021.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني، والتتويج بالميداليتين الذهبية والفضية، بعد التألق الكبير للفارسين راشد أحمد صغير الكتبي، وراشد محمد عتيق المهيري.



بصمة في الألعاب القتالية

أحرز أبطال الإمارات عدداً من الميداليات في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023»، بمشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة، حيث أحرز منتخب الجو جيتسو ميداليتين ذهبيتين عن طريق عمر السويدي في وزن 56 كيلوجراماً، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوجراماً.

وفاز منتخب المواي تاي بـ 3 ميداليات (ذهبية واحدة وبرونزيتان) عن طريق محمد تويزي الذي فاز بذهبية «وزن 57 كجم»، وإلياس حبيب ببرونزية «وزن 81 كجم»، ومحمد مرضي ببرونزية «وزن 67 كجم»، فيما تُوج منتخب المبارزة بـ 4 ميداليات، بواقع ذهبية من نصيب زينب الحوسني، في سلاح الإيبيه، و3 برونزيات لكل من عبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني «سلاح الإيبيه»، ومهرة عبدالله «سلاح السابر سيدات».

141 ميدالية في الألعاب العربية

حقق أبطال الإمارات إنجازات مدوية في دورة الألعاب العربية، دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023» بحصيلة مميزة من الميداليات بواقع 27 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من بينها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات، لترفع الإمارات رصيدها خلال تاريخ مشاركتها في الدورة إلى 141 ميدالية ملونة خلال 8 نسخ، منها 33 ذهبية و41 فضية و67 برونزية.

وعلى مستوى الألعاب، حقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، والثنائية الذهبية للشطرنج السريع والخاطف اللتين أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال، وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث، والذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين، 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية، بعد أن حقق 3 ميداليات، بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق منتخبنا الوطني للدراجات 3 ميداليات، وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق، وتعتبر مشاركة منتخب الملاكمة تاريخية في الدورة، بعد تحقيق بنات الإمارات ميداليتين برونزيتين لأول مرة على مستوى السيدات في تاريخ المشاركة العربية، وأحرز منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين في منافسات السيدات، كما حقق منتخبنا لألعاب القوى ميداليتين بواقع ميدالية في منافسات الرجال، وميدالية في مسابقات السيدات.

وقدم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.



للمرة الأولى

شهدت دورة الألعاب الآسيوية، ألعاباً تحقق إنجازات للمرة الأولى في تاريخها مثل الدراجات، بعدما حقق أحمد المنصوري والذي يقترب من التأهل للأولمبياد، الميدالية البرونزية وهي الأولى للدراجات في تاريخ الدورات الآسيوية، كما نجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى، عندما فاز عمر ماجومدوماروف، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، بأول الذهب في الدورة، وحصدت حوراء العجمي لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه آخر ميدالية للبعثة في مسابقة الكوميتيه.

الكاراتيه.. بساط الميداليات

حصد منتخب الكاراتيه ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا المفتوحة للكبار، التي شارك فيها 143 لاعباً من 17 دولة آسيوية، وجاءت الذهبيتان عن طريق حوراء العجمي وفاطمة خصيف، في مسابقة الكوميتيه وزني تحت 50 كجم وتحت 68 كجم.

كما فاز المنتخب بـ 4 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، عن طريق شيخة اليافعي بفضية مسابقة الكاتا للناشئات للمرة الأولى في تاريخ كاراتيه الإمارات والعرب بالقارة الآسيوية، وفضية إبراهيم بخيت، وبرونزية ملك عبدالله في مسابقة الكوميتيه ناشئات لوزن تحت 47 كجم، وبرونزية علي صالح في مسابقة الكوميتيه للناشئين لوزن تحت 70 كجم، وحصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة في بطولة غرب آسيا، بواقع ذهبيتين وفضية و5 برونزيات.

زوارق أبوظبي أبطال العالم

حصد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بعدما نجح راشد القمزي في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أقيمت في البرتغال على زورق أبوظبي 35، بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

وضمن القمزي اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة بعد أن وصل للنقطة رقم 55، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام، ليحقق اللقب للموسم الرابع، بعد أعوام 2017، و2019، و2021، وحصد القمزي المركز الأول في جولتي ليتوانيا وإيطاليا، وجاء ثالثاً في البرتغال، ثم حصد لقب الجولة الرابعة، لينهي الموسم بأفضل النتائج والإنجازات.