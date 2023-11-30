«الشياطين» يرفض مغادرة قاع «الأبطال»!



لندن (أ ف ب)

أقصى أيندهوفن الهولندي، إشبيلية الإسباني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أهدر الأخير تقدمّه بهدفين، ليخسر 2-3، قبل أن يُهديه أرسنال الإنجليزي بطاقة العبور رفقته إلى ثمن النهائي، باكتساحه لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة.

وفي المباراة الأولى، ضمن الجولة الخامسة في المجموعة الثانية، تقدّم إشبيلية بهدفي سيرخيو راموس «24»، والمغربي يوسف النصيري «47»، لكن طرد جناح إشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس ببطاقتين صفراوين خلال أربع دقائق، فتح الباب على مصراعيه أمام أيندهوفن للردّ.

وأسكت الفريق الهولندي الجماهير الحاضرة في ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»، إذ سجّل ثلاثة أهداف متتالية عبر المغربي إسماعيل سايباري «68«، الصربي نيمانيا جوديليي بالخطأ في مرماه «81»، والأميركي ريكاردو بيبي «92»، لينهي آمال إشبيلية في بلوغ ثمن النهائي.

وبهذا الفوز، أصبح أيندهوفن في المركز الثاني مع ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن أرسنال متصدر المجموعة الذي قسا على لنس 6-0.

ولا يزال بإمكان إشبيلية الفائز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» سبع مرات، التأهل إلى تلك المسابقة، في حال فاز على لنس في مباراته الأخيرة بالمجموعة.

ولم يفز إشبيلية في أي مباراة تحت قيادة المدرب دييجو ألونسو في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني، وتعرّض لأربع هزائم وأربعة تعادلات منذ توليه المسؤولية في أكتوبر الماضي.

وعقب ذلك، دكّ أرسنال شباك لنس بستة أهداف خمسة منها في الشوط الأول من المباراة، وتناوب على تسجيلها الألماني كاي هافيرتز «13»، البرازيلي جابرييل جيسوس «21»، بوكايو ساكا «24»، البرازيلي جابرييل مارتينيلي «27»، والنرويجي مارتن أوديجارد «45»، فيما أضاف الإيطالي جورجينيو هدفاً سادساً في الشوط الثاني «86 من ضربة جزاء»، وكان أرسنال في حاجة إلى نقطة واحدة فقط، كي يحسم البطاقة الأولى للتأهل.

في المقابل، ودّع لنس البطولة القاريّة الأم في المركز الثالث مع خمس نقاط.

وفي المجموعة الأولى، تعثّر بايرن ميونيخ الألماني للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم بتعادله السلبي مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

وبهذا التعادل، أشعل كوبنهاجن المجموعة قبل الجولة الأخيرة، إذ أصبحت بطاقة التأهل الثانية بينه وبين جالطة سراي التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ذلك أن، المغربي حكيم زياش قاد جالطة سراي إلى قلب تأخره بهدفين، وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-3.

وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى ثمن النهائي خاضعة لحسابات دقيقة، ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن كل من جالطة سراي وكوبنهاجن.

في المقابل، يحتل جالطة سراي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاجن الثاني في الجولة الأخيرة.

ويتبقى لـ «اليونايتد» مباراة واحدة أمام البايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالباً بالفوز في «أولد ترافورد» لإبقاء أي آمال بالتأهل.

وسجّل أهداف «اليونايتد» كل من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو «11»، والبرتغالي برونو فيرنانديز «18» والأسكتلندي سكوت مكتوميناي «55»، فيما سجّل زياش هدفين للفريق التركي «29 و62»، وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث «71»، وقال فيرنانديز بعد المباراة «إنه لأمر سيئ جداً بصراحة، وما نفعله في دوري الأبطال ليس كافياً، يجب أن نسيطر على مبارياتنا، وليست المرة الاولى، حتى كوبنهاجن، أتفهم أننا لعبنا بلاعب أقل، لكننا تقدمنا 3-2 ويجب أن نضمن النتيجة».

وفي المجموعة الثالثة، حقق ريال مدريد الإسباني انتصاراً مثيراً على ضيفه نابولي الإيطالي 4-2، وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي رودريجو «11»، الإنجليزي جود بيلينجهام «22»، الأرجنتيني نيكو باس «84»، وخوسيلو «94»، فيما أحرز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني «9»، والكاميروني أندريه-فرانك أنجيسا «47»، وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي نابولي ثانياً مع سبع نقاط.

وفي المباراة الثانية، تعادل أونيون برلين الألماني مع مضيفه براجا البرتغالي 1-1، وبالتالي، بات براجا في المركز الثالث مع أربع نقاط، وستكون مباراته الأخيرة مع نابولي صراعاً على البطاقة الثانية للتأهل عن المجموعة في الجولة السادسة والأخيرة، ذلك أن الفريق الألماني ودّع المسابقة أخيراً مع نقطتين.

وضمن المجموعة الرابعة، عوّض الإنتر تأخره بثلاثة أهداف، ليتعادل أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 3-3، وبقيت معركة الصدارة في هذه المجموعة التي حسم فيها كل من الإنتر وريال سوسيداد الإسباني تأهلهما عنها الى الدور الثاني، على حالها، بعد تعادل سوسيداد أيضاً أمام سالزبورج النمساوي من دون أهداف.

ويتصدر سوسيداد المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن الإنتر الثاني، فيما أهدر بنفيكا فرصة كبيرة لإنعاش آماله في التأهل إلى «يوروبا ليج»، إذ يحتل المركز الاخير بفارق 3 نقاط عن سالزبورج الثالث «4 نقاط».

وفي الجولة الأخيرة، سيلعب سوسيداد وإنتر وجهاً لوجه في قمة حاسمة لصدارة المجموعة، فيما يتنافس بنفيكا وسالزبورج على المركز الثالث المؤهل الى الدوري الأوروبي.

وحقّق بنفيكا بداية صاعقة من خلال الدولي البرتغالي جواو ماريو الذي أحرز ثلاثية «هاتريك» في أقل من 30 دقيقة «5، 13 و34»، قبل ان يقلب إنتر النتيجة في انتفاضة الشوط الثاني، بأهداف تناوب على تسجيلها النمساوي أرنو أرنوتوفيتش «51» ودافيدي فراتيزي «58»، والتشيلي أليكسيس سانشيز «72 من ضربة جزاء».