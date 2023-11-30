مر اد المصري (دبي)



كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» عن مواصلة الجهود، بالتعاون مع الأندية للتواصل مع الجماهير العربية في المنطقة والعالم، وذلك مع زيادة عدد الأندية التي تملك حسابات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ناطقة باللغة العربية هذا الموسم، ليصل إلى جميع الأندية العشرين الموجودة حالياً في دوري الدرجة الأولى الإسباني، إلى جانب 3 أندية أخرى في دوري الدرجة الثانية أيضاً.

وأوضح راؤول أستالي مدير مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من الإمارات ودبي مقراً إقليمياً لها، خلال لقاء عبر الفيديو، بحضور مسؤولي الحسابات باللغة العربية لناديي فالنسيا وفياريال، أن الخطوة تأتي عام قطعت فيه «الليجا» خطوة كبيرة نحو التوجه للجماهير العربية، بعدما كان هناك 10 أندية فقط تملك حسابات باللغة العربية قبل عام من الآن، منها 8 فقط في دوري الدرجة الأولى، فيما وصل الرقم الحالي وسط جهود متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى كل جمهور بحسب لغته، لتصبح «الليجا» تتحدث العربية حالياً كما يمكن وصفه.

وكشف فالنسيا عن أرقام متميزة له بالمنطقة العربية، حيث يصل معدل المشاهدة لمبارياته إلى 38 مليون مشاهد خلال الموسم، تتصدرها السعودية بمعدل 9.8 مليون مشاهد، فيما يصل مجموع أصحاب الجنسيات العربية المتابعين لمختلف حسابات «الخفافيش» نحو 20% من إجمالي المتابعين، بمجموع أكثر عن 1.4 مليون متابع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر حسابات اللغة العربية تحديداً للنادي ثالث أكثر متابعة بعد الإسبانية والإنجليزية، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 7.96% ومصر 7.57%، والمغرب 4.2%.

فيما اعتبر فياريال أن أكثر المتابعات له تأتي من السعودية والجزائر، بحكم تواجد اللاعب السعودي سالم الدوسري سابقاً في صفوفه، وهو الأمر الذي كان سبباً في تدشين الحساب العربي في منصة «إكس» في عام 2018، والجزائر مع تواجد عيسى ماندي أحد لاعبي منتخب «محاربي الصحراء»، وتعتبر اللغة العربية رابع أكثر متابعة عبر حسابات النادي، ويمثل المتابعون من المنطقة العربية 20% من مجمل المتابعين إجمالاً.