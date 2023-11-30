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الرياضة

«الجودو» يترقب قرعة «الجراند سلام»

«الجودو» يترقب قرعة «الجراند سلام»
30 نوفمبر 2023 10:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تصل بعثة منتخب الجودو إلى اليابان، الجمعة، قادمة من معسكر أستراليا، استعداداً للمشاركة في «طوكيو جراند سلام»، التي تقام 2 و3 ديسمبر، وتعتبر ختام بطولات الجراند سلام الكبرى عام 2023، وتشهد مشاركة 527 لاعباً ولاعبة من 88 دولة، من بينها 7 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
ويبدأ برنامج البطولة اليوم بإجراء مراسم القرعة بعد ظهر اليوم بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان، عبر تقنية الفيديو، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، وتشهد البطولة مشاركة منتخبنا بـ 9 لاعبين ولاعبات، وفي مقدمتهم اللاعبة الدولية ميثاء محمد النيادي «23 عاماً» التي تدرس في إحدى الجامعات اليابانية، بجانب بشيرات خوردي، التي فازت بأول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بالصين، في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، بجانب 6 لاعبين، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100كجم»، ومعروف ماجو في «وزن فوق 100 كجم».
ويُشرف على تدريب المنتخب الدولي السابق المدرب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتعقب المشاركة في بطولة طوكيو فترة راحة، حسب برنامج الجهاز الفني المعد، منذ بداية الموسم، حتى 12 ديسمبر موعد السفر إلى جورجيا لإقامة معسكر، ضمن برنامج الإعداد لـ «أولمبياد باريس 2024»، وموسم الجودو الجديد الذي ينطلق 26 يناير ببطولة الجراند سلام في البرتغال.

الإمارات
الجودو
اليابان
أستراليا
أولمبياد باريس 2024
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