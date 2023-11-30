«البارسا» ينتعش بـ 70 مليون يورو



أنور إبراهيم (القاهرة)



تأهل برشلونة إلى دورالـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد غياب موسمين، وتنفّس خوان لابورتا رئيس النادي، وتشافي هيرنانديز المديرالفني الصعداء، لأن الخروج من دور المجموعات خلال العامين الماضيين، كان أشبه بـ «دواء مرّ» يصعب تعاطيه، في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها «الكتالوني».

وأنهت «كتيبة تشافي» هذه «الغمة»، وخرجت من «الكابوس» الذي وضعها خارج «أندية الصفوة» في البطولة الأوروبية الأولى مالياً وفنياً وإعلامياً، ولم يتحقق ذلك، إلا بعد أن فاز برشلونة على بورتو البرتغالي 2-1، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات، وتأهله إلى دور الـ 16، وكونه لم يعد يحتاج إلا نقطة واحدة خلال مباراته المقبلة في الجولة الأخيرة أمام رويال أنتويرب البلجيكي، لكي يضمن صدارة المجموعة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن فوز برشلونة لم يبعث الطمأنينة والارتياح فقط في قلب تشافي على المستوى الرياضي، وإنما أنعش أيضاً حسابات النادي المالية.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن «البارسا» ضمن بالفعل الحصول على 58 مليون يورو، لمجرد اشتراكه في البطولة، ولكن فوزه على بورتو، وتأهله إلى دور ال 16، يمنحه 12مليون يورو إضافية، ليصبح المجموع 70 مليون يورو، وإذا فاز في الجولة الأخيرة على أنتويرب، يصل المبلغ إلى 73 مليون يورو، ثم يزداد بعد ذلك، وفقاً لنتائج الفريق في الأدوار التالية، إذا ما نجح في الذهاب بعيداً في البطولة.

وتطرقت الصحيفة إلى وضع أتلتيكو مدريد في البطولة، وقالت إنه يحصل على 5. 35 مليون يورو على الأقل حتى الآن، مع «نهاية الجولة الخامسة»، ويصل الرقم إلى 38 مليون يورو، في حال فوزه على لاتسيو الإيطالي، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وأضافت الصحيفة أن السر وراء هذا الفارق الكبير بين ما يحصل عليه برشلونة، ويحصل عليه «الأتليتي»، هو «الترتيب التاريخي» للأندية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يرجح كفة «البلاوجرانا».