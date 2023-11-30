«الهداف» يغيب عن عجمان أمام حتا

رضا سليم (دبي)



يغيب المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان، عن مباراة «البرتقالي» أمام حتا، ضمن «الجولة التاسعة»، والتي تقام يوم الجمعة، باستاد راشد بن سعيد، وتعد اللقاء الثاني على التوالي الذي يغيب فيه أزارو هداف الفريق برصيد 5 أهداف، بسبب الإصابة خلال توقف الدوري، كما يغيب للإصابة أيضاً جنايلوكا مينزو وسيف راشد.

ويعتمد الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان على التشكيلة نفسها التي خاضت لقاء خورفكان، وسيكون الكاميروني روكي مارسيانو بديل أزارو في هجوم «البرتقالي»، وخلفه هيكل الشيخاوي وعلي مدن، و3 لاعبين ارتكاز أمام الدفاع، وهم بلال يوسف وعصام فايز وناصر عبدالهادي، وفي الدفاع فإن التغيير الوحيد في مشاركة نادر الغندري بجانب عبدالله صالح، ومحمد إسماعيل في الناحية اليمنى، وسعود سعيد في اليسار، والحارس علي الحوسني، ويلعب إيسايلا بطريقة 4-3-2-1، ومثل جلوس بريستيج مبونجو على «الدكة» علامة استفهام، إلا أن المدرب دفع به في الشوط الثاني بدلاً من علي مدن، ويبدو أن إيسايلا يعتمد في الفترة المقبلة على هيكل الشيخاوي الذي سجل أول أهدافه مع عجمان في مرمى خورفكان، وعلي مدن وراء روكي.

ويعمل إيسايلا على حل المشاكل الدفاعية، خاصة أن الفريق يتصدر قائمة الأضعف، بعدما اهتزت شباكه ب 22 هدفاً، في 8 مباريات، ولم تخل مباراة من أهداف في مرماه، كما أن الفريق يواجه مشكلة أخرى في تسجيل الأهداف، حيث لم يحرز إلا 11 هدفاً حتى الآن أي نصف الأهداف التي دخلت مرماه، وكان رصيده «صفر» من الأهداف في 3 مباريات.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة النادي عن وجود حافلات لنقل الجماهير من 5 مناطق داخل عجمان إلى استاد راشد بن سعيد، لمساندة الفريق الذي يحتاج إلى الفوز، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، والابتعاد عن حسابات القاع.