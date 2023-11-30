«سوبر اليد» احتفالية إماراتية بحرينية بـ «عيد الاتحاد»



رضا سليم (دبي)



أنهى اتحاد اليد الترتيبات الخاصة بالنسخة السادسة لكأس السوبر الإماراتي البحريني، والتي تقام يوم السبت بين الشارقة والنجمة بصالة «الملك»، حيث وجه الاتحاد الدعوات إلى عدد من الشخصيات في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية، والمجالس الرياضية، بالإضافة إلى وفد الاتحاد البحريني الذي يصل، الجمعة، برئاسة علي عيسى رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتأتي الترتيبات لتكون احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة.

ويخوض النجمة تدريبه على صالة الشارقة، في الساعة السابعة مساء الجمعة، بعد وصوله عبر مطار الشارقة صباحاً، فيما يواصل الشارقة تدريباته على الصالة نفسها، استعداداً للمواجهة الخامسة بين الفريقين، ويطمح «الملك» إلى الفوز بالمباراة والكأس هذه المرة، خاصة أن المواجهات الأربع السابقة صبت لمصلحة النجمة، فيما فاز الشارقة بالكأس، عندما التقى باربار في «النسخة الثالثة» عام 2019.

وأكد جاسم محمد المشرف على كرة اليد بنادي الشارقة، عضو إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، أن الفريق واصل تدريباته عقب العودة من المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، والخروج من الدور الأول بشكل «دراماتيكي»، خاصة أن «الملك» حقق 4 انتصارات في المجموعة، وفي النهاية لم يصعد إلى نصف النهائي بسبب فارق الأهداف، وهذا نظام البطولة، ولكن هناك حالة من الرضا على أداء الفريق الذي قدم مستويات جيدة، في جميع المباريات.

وأضاف أن كأس السوبر الإماراتي البحريني، تأتي وسط احتفالية عيد الاتحاد، وهي مناسبة غالية على قلوبنا، وأيضاً ترحيب بالأشقاء من البحرين، ولكن على المستوى الفني فإن المباراة صعبة، خاصة أن النجمة بطل آسيا مرتين، وطموحنا أن نغير الصورة، ونرضي جماهيرنا التي حزنت على الخروج المبكر من «الآسيوية»، ونأمل أن يظهر الفريق بالمستوى المأمول الذي يليق باسم الشارقة، خاصة أن المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا.