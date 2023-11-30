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الرياضة

«المبارزة» يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم

«المبارزة» يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم
30 نوفمبر 2023 12:00

 
علي معالي (دبي)

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تغادر بعثة منتخب المبارزة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان، الجمعة، للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً للشباب والفتيات «فردي وفرق»، في سلاح الفلوريه، والتي تقام 2 و3 ديسمبر، على أن تعود 4 ديسمبر إلى أرض الوطن.
تضم البعثة فارس البلوشي «الفجيرة»، ومحمد المهيري، وشهاب الجعبي «الشارقة»، والفتيات الهيام البلوشي «الفجيرة»، وزينب موسى «شباب الأهلي»، وشما العبري «نادي أبوظبي».
وتم اختيار اللاعبين واللاعبات بناء على تصنيفهم، ويشارك في «المونديال» لاعبون تحت 17 و20 عاماً، ويترأس البعثة علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، وأسامة عادل مديراً فنياً.
أكد أسامة عادل أن البطولة الكبرى لها أهميتها في صقل لاعبينا الخبرة والتطور، وقال: مشاركة مهمة لاختبار اللاعبين، وحصدهم المزيد من النقاط في التصنيف الدولي، لرفع الترتيب، وأيضاً من أجل التجهيز لاستحقاقات قارية وعالمية حسب «روزنامة» اللاعبين في الأعمار السنية كافة.
وقال: تنتظرنا بطولتان مهمتان خلال الفترة المقبلة، الأولى في البحرين، وهي بطولة آسيا خلال فبراير المقبل، وبطولة العالم التي تستضيفها السعودية خلال أبريل المقبل.
وأضاف: شارك منتخب تحت 17 سنة منذ أيام في بطولة ألمانيا، وقدم مستويات متميزة، والآن في أوزبكستان بمنتخب تحت 20 سنة، والقاعدة تتطور وتتنامى يوماً بعد الآخر، في ظل السياسة التي نتبعها، بقيادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، حيث يسعى لتطوير اللعبة، من خلال علاقاته الدولية المتميزة.

 

الإمارات
أوزبكستان
طشقند
المبارزة
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السعودية
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