بطولة العالم للسبارتن تنطلق في الوثبة 8 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز- 8 ديسمبر المقبل، في صحراء الوثبة.، حيث يستعد آلاف الرياضيين من النخبة، ومن مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في السباقات المتنوعة والمناسبة للقدرات البدينة للجميع.

ويتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات رفيعة المستوى، حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون في البطولة على الدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد، حيث تتسع آفاق الثقافة، وتتنوع دروبها، ويزداد الاحتياج لحضورها سبيلاً لتقارب الشعوب وتلاقيها في إطار من المحبة والتآخي والسلام.

من جانبه، قال سهيل عبد الله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «مع النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للسبارتن العام الماضي، نتوقع ثلاثة أيام أخرى مثيرة من الأحداث الرياضية في النسخة المرتقبة، ومع وجود العديد من خيارات المسافات في البطولة، وهناك ما يناسب الجميع بمختلف قدراتهم البدنية.

وأكد العريفي أن المشاركين في بطولة العالم للسبارتن يحظون بدخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد، أحد أهم المناسبات الثقافية والترفيهية في الدولة، والذي يشهد آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

وأضاف: هذه المناسبة الثالثة التي تستضيف فيها أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وقبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى.

ومن جانبها، قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: بدأت الإثارة تتزايد بالفعل مع اقتراب موعد بطولة العالم للسبارتن 2023، مع بقاء أقل من أسبوع على بداية الحدث، حيث لا توجد إلا فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها التسجيل في الحدث الأهم لسباقات التحمل وتخطي الحواجز في المنطقة.

وأضافت: هذا الحدث الرائع مفتوح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في الوثبة مرة أخرى، في الوقت الذي نسدل الستار على فعالياتنا للعام 2023.

ويتضمن يوم 8 ديسمبر، اليوم الأول للبطولة، سباقاً الـ 3 كم، إلى جانب السباق الليلي لمسافة 5 كم، في حين يتضمن اليوم التالي، جدولاً مليئاً بالسباقات، كبطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست «21 كم، 30 حاجزاً» وتحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة «½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة».

وتُختتم فعاليات البطولة، يوم 10 ديسمبر بجدول حافل بالسباقات أيضاً، والذي يضم بطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوحة «10 كم، 25 عائقًا»، وسباق أوبن سبرينت «5 كم، 20 عائقًا»، وبطولة الأطفال المفتوحة «½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة».