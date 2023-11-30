«الريال» الحلم المؤجل لابن جورجيا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «22عاماً» جناح نابولي الإيطالي، من الممكن أن يصبح أحد أهداف ريال مدريد الإسباني، إذا ما فشل في إتمام صفقة الفرنسي الشاب كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، خاصة أن النجم الجورجي صرح قبل مباراة فريقه أمام «الميرنجي» بملعب «سانتياجو برنابيو»، في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-2، بأنه يعشق «الملكي» وكبر على مشاهدته في «التلفاز»، منذ أن كان صبياً صغيراً، وها هوأصبح منافساً له على أرض الملعب، وسعيد بكونه عاش هذه السهرة.

وقدم كفاراتسخيليا مباراة جيدة ولفت إليه الإنظار، واستحق أن يكون أحد نجوم «الجالاكتيكس» في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يكن أداؤه مفاجأة، بل هو في أفضل «فورمة» منذ ما يقرب من شهرين، وسجل 4 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة مع ناديه ومنتخب بلاده، وشهد تطوراً كبيراً وميلاداً جديداً، خلال الأسابيع الأخيرة، وأسهم في 12هدفاً في آخر 14 مباراة، واستعاد المستوى الذي يجعله من «طراز عالمي».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن كفاراتسخيليا بدا في غاية الانتعاش في المباراة، وكان سريعاً مراوغاً، وأزعج دفاع «الريال»، وبوجه خاص داني كارباخال، كما أن لمساته للكرة تدل على نجم كبير رغم صغر سنه.

وتؤكد بعض المصادر الصحفية الإيطالية إن موقفه التعاقدي مع نابولي وراء انخفاض مستواه وقتها، إذ أنه يحصل على راتب سنوي قدره مليون يورو فقط، أحد أقل الرواتب في الفريق، كما دخل في نزاع مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق الذي تمت إقالته، وتسبب ذلك أيضاً في زيادة قلقه وتعكير مزاجه الكروي.

غير أنه عاد الآن إلى أفضل مستوياته، وأصبح مؤهلاً ليس فقط للعب لريال مدريد، وإنما أيضاً لأن يكون نجماً عالمياً يُشار إليه بالبنان، إذ أنه يملك كل مقومات ومواصفات نجوم «الجالاكتيكس» الشهيرة في ريال مدريد، ولهذا ترشحه المصادر للعب إن آجلاً أو عاجلاً ل «الميرنجي».

وكان كفاراتسخيليا، المولود في 12فبراير2001، غادر ناديه السابق دينامو باتومي في «صيف 2022»، إلى نابولي مقابل 10 ملايين يورو فقط، وسجل 14 هدفاً وصنع مثلها، في مختلف المسابقات التي شارك فيها، وأسهم في فوز نابولي بأول «كالشيو» بعد 33عاماً من الغياب.

وأجمل مباريات كفاراتسخيليا كانت أمام يوفنتوس «5-1» في الدوري الإيطالي، وليفربول «4-1» في دوري الأبطال، ولكل الأسباب السابقة، أبدت أندية أوروبية كبيرة اهتمامها بالحصول على خدماته، والتعاقد معه في «صيف 2024».

ويبقى اللعب لريال مدريد «حلماً مؤجلاً» لكفاراتسخيليا، في ظل وجود نجم كبير في نفس مركزه في الريال «فينسيوس جونيور»، إلى جانب احتمالات وصول مبابي الصيف القادم إلى «سانتياغو برنابيو».