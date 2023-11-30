أرتيتا: شاهدت حلماً!



لندن (د ب أ)



أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن مشاهدة فريقه يكتسح ضيفه لانس الفرنسي 6 - صفر في دوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الـ16، كان بمثابة «حلم حقيقي». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال تصدر المجموعة الثانية، قبل جولة من نهاية دور المجموعات، بعدما فاز بـ «سداسية» على منافسه الفرنسي.

وسجل كاي هافيرتز، وجابرييل جيسوس، وبوكايو ساكا، وجابرييل مارتينيلي، مارتين أوديجارد 5 أهداف في الشوط الأول، ثم أضاف جورجينيو الهدف السادس من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

وتحدث أرتيتا عن تصميم فريقه، والذي كان سبباً رئيساً في تحقيق النادي لانتصاره رقم مئة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا: كان حلماً حقيقياً، وكانت لدينا الفرصة للتأهل، وبالفعل تأهلنا بطريقة مقنعة للغاية أمام فريق جيد للغاية، أظهر الفريق منذ البداية الكثير من الرغبة والتصميم للفوز بالمباراة. وأضاف: من الرائع أن نكون قادرين على الفوز بهذه الطريقة، أظهرنا أن بإمكاننا عدم استقبال الأهداف على أرضنا وتسجيل الكثير وهو عامل إيجابي، اللاعبون بحاجة للاعتقاد أن بإمكاننا فعل هذا أمام المنافسين الكبار.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن ضمان التأهل لدور الـ16 قبل جولة من نهاية دور المجموعات يسمح له بأجراء عملية التدوير في المباراة الأخيرة لأرسنال في دور المجموعات أمام أيندهوفن، والمقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف أرتيتا: كل مرة نلعب فيها مباراة كرة قدم نستعد بأفضل طريقة ممكنة، ولكن هذا سيمنحنا بعض المساحة الآن، وتحديداً فيما يتعلق بحالة الفريق من خلال قدرتنا على استخدام بعض اللاعبين بشكل أكثر أو أقل».