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الرياضة

أنشيلوتي: بيلينجهام هدية لكرة القدم

أنشيلوتي: بيلينجهام هدية لكرة القدم
30 نوفمبر 2023 14:02

 
مدريد (د ب أ)


أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الفوز المثير لفريقه على ضيفه نابولي الإيطالي 4- 2، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

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وقال أنشيلوتي: لقد كانت مباراة تنافسية ضد منافس قوي، على مستوى اللعب قدمنا أداءً جيداً دون تسرع، مع أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الدفاع، كنا منظمين، ولكننا لم نكن شرسين، عندما بدا وكأننا لا نملك الطاقة الكافية للفوز، أظهرنا العكس ولهذا فزنا بالمباراة، نحن متعبون، ولدينا لاعبون يعانون آلاماً عضلية، هذا أمر طبيعي لأنها كانت مباراة مفتوحة ومكثفة للغاية، قدم الفريق أداءً جيداً وانتهى الأمر بنا بالتعب، لدينا الوقت للتعافي حتى يوم السبت.
وأضاف: خلال مواجهة «الديربي» أمام أتلتيكو، استقبلنا ثلاثة أهداف بالعرضيات، وأعتقد أننا لم نتمكن من السيطرة على منطقة الجزاء مع قلبي الدفاع، لقد قمنا بتعديل ذلك قليلاً بحيث يكون قلب الدفاع داخل المنطقة أكثر خلال العرضيات، نقدم الآن أداءً جيداً في الدفاع، لكن كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل دفاعياً، علينا تقييم الهدفين اللذين استقبلتهما شباكنا، نحن راضون، لكن كان من الممكن تجنبهما، ورغم ذلك، كنا محظوظين بتسجيل هدفين أكثر من منافسنا.
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن هدافه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، الذي سجل الهدف الثاني في شباك نابولي: يفاجئنا في كل يوم، وفي كل مباراة، لا يفاجئنا نحن فقط، بل يفاجئ الجميع، إنه هدية لكرة القدم، زملاؤه والمشجعون سعداء كثيراً به، سعداء بمشاهدة لاعب كرة القدم يلعب بهذه الطاقة وبالحيوية والإيجابية، آمل أن يتمكن من الاستمرار هكذا، لا أخوض في مسألة قيمة الصفقة المالية، لكنها كان صفقة مذهلة، يجب علينا الأخذ في الاعتبار أنه يبلغ من العمر 20 عاماً، إنه اللاعب المثالي لكرة القدم، قوي، ويغطي الملعب بسرعة.
وقال: إنه جاد ومحترف وتكيّف بشكل جيد للغاية مع زملائه، إنه يعمل وينسجم جيداً مع الآخرين، عليه تحسين لغته الإسبانية، «لا أحد كامل»، من الصعب مقارنته بزيدان، إنهما جيلان مختلفان، بيلينجهام لديه قدرة على التوغل في منطقة الجزاء، لم تكن لدى زيدان، وكان زيدان يتمتع بجودة فردية لا يتمتع بها بيلينجهام، كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على تغطية مساحات كبيرة بسرعة.
وأضاف: جاء لاعبون نجحوا، من دون شك، في تحسين نوعية الفريق، مثل إبراهيم دياز وخوسيلو وفران جارسيا، هم يساهمون بشيء مهم للفريق، نحن نعيش لحظات جميلة، وسنفعل كل شيء لضمان استمرار هذه اللحظة.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
نابولي
أنشيلوتي
جود بيلينجهام
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