تن هاج: لا نتحمل أخطاءنا!



لندن (د ب أ)



عبر الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بأداء فريقه، لكنه انتقد الأخطاء الدفاعية لفريقه، خلال التعادل 3-3 أمام جالطة سراي التركي، لتتصعب فرصة فريقه كثيراً في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر بفارق هدفين مرتين على ملعب رامز بارك، ولكن جالطة سراي فرض التعادل في النهاية في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ولا بديل أمام مانشستر سوى الفوز في الجولة السادسة أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب «أولد ترافورد»، على أن تصب نتيجة المباراة الأخرى للمجموعة في مصلحته، لكي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن تن هاج قوله «كنا قريبين من الفوز، لكننا لم نحققه، كان يجب أن نحصل على الثلاث نقاط كاملة، كما كان الحال في مباريات سابقة، مثل المواجهة مع جالطة سراي على ملعبنا، وكذلك المواجهة على ملعب كوبنهاجن، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، تحية كبيرة للفريق، ولكن في نفس اللحظة، لا بد لي من انتقادهم، وانتقادنا نحن كطاقم تدريب وأنا كمدرب، نحن لا ندافع بشكل جيد بما فيه الكفاية، تقدمنا 3-1، ولا يمكننا تحمل الأخطاء التي نرتكبها، لأن ذلك يصنع الفارق.

وأضاف: أعتقد أن كل هدف له قصته الخاصة، الهدف الأول كان من لحظة انتقالية، عندما تتحدث عن التمرير السريع، فإننا لا نغلق التمرير من خط الوسط، والثاني من ركلة حرة ضربة حرة، ثم الهدف الثالث بعد هجمة جيدة، نحن جيدون جداً ومنظمون، لكن لا يمكن أن تحدث هذه الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، ستعاقب على ذلك، لذا عليك أن تتعلم من تلك الأخطاء.

وأضاف: نعمل على إصلاح ذلك، ولكني سعيد للغاية، لأن أسلوب الفريق استباقي وديناميكي وشجاع، لذلك أنا سعيد حقاً بالأداء، وحصلنا على العديد من الفرص، وفي النهاية كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة، ولكن لم يكن الأمر يتعلق بالحظ، بل بلعب كرة قدم جيدة.

وقال المدرب الهولندي: دائماً ما أكون أنا الشخص الذي يقع عليه اللوم عند إهدار الفرص، أنا مسؤول عن هذا، ولكنني أعرف أيضاً أننا في مشروع، نحن نتقدم للأمام، ونعمل على التحسن، لذلك هذا أمر صعب للغاية، نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، لذلك أعرف إلى أين يجب أن نذهب، وما هي الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها، وأنا متأكد من أننا سننجح على المدى البعيد، إذا أردنا البقاء في دوري أبطال أوروبا، علينا الفوز بالمباراة القادمة.