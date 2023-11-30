اللجنة المنظمة تناقش إقامة فرق دولية دبي للسلة

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها 33، والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والمقرر أن تقام من 19 إلى 28 يناير المقبل، لمناقشة إقامة الفرق المشاركة في البطولة التي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتشهد النسخة اهتماماً كبيراً سواء من ناحية الترتيب لها، وكذلك لأسماء الفرق والمنتخبات المشاركة فيها، وتم الاستقرار على فندق أوكسيدنتال بمنطقة الجداف ببر دبي، مقراً للوفود والأندية المشاركة، بعد الوقوف على ترتيبات إعاشة جيدة للضيوف.

وقال عوض سامي رئيس شركة سما لتنظيم الفعاليات الرياضية المنظمة للبطولة، وبالتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة: تم اختيار المكان المناسب، بعد معرفة المميزات التي يتم تقديمها للضيوف، ونسعى في اللجنة المنظمة للوصول إلى أفضل المستويات، وهدفنا أن تقام البطولة في أجواء تنافسية رياضية رائعة، واستضافة تتوافر فيها معايير التنظيم المتميز، وأن تعيش الفرق أجواء دبي الرائعة والطقس الجميل في يناير المقبل.