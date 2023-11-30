إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»



براجا (د ب أ)



دخلت ماري لويس إيتا التاريخ، بوصفها أول سيدة تعمل ضمن الجهاز الفني لفريق للرجال، تشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا، لكنه كان النبأ الوحيد الجيد لفريق يونيون برلين خلال مواجهته أمام مضيفه سبورتينج براجا البرتغالي.

وتعادل يونيون برلين للمباراة الثانية على التوالي، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية تحت قيادة المدرب السابق أورس فيشر، لكن التعادل مع سبورتينج براجا 1-1، يعني أنه يجب على يونيون برلين الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم 12 ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على أن يفوز نابولي الإيطالي على سبورتينج، لكي يحسم المركز الثالث، وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وسيكون المركز الثالث والتحول إلى الدوري الأوروبي، بمثابة عزاء بسيط للاضطراب الذي اجتاح الفريق الذي أبدع خلال السنوات الأخيرة.

وقال المدرب الكرواتي الجديد نيناد بيليكا خلال مباراته الأولى مع يونيون برلين إنه يعرف أين تكمن المشاكل.

وأضاف بيليكا «في ظل فقدان الثقة، لا يهم حقاً أي طريقة تلعب بها، هناك خوف معين في أقدام ورؤوس اللاعبين، علينا أن نتحدث بإيجابية للفريق».

ويبحث يونيون برلين عن فوزه الأول، خلال 16 مباراة في كل البطولات، حينما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ حامل اللقب يوم السبت في «البوندسليجا».

وأشار بيليكا «لدينا مشاكل مع الكرة ولا نثق في أنفسنا في إرسال التمريرات الخطيرة».