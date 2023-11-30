إنييستا يشارك احتفال نادي الإمارات بـ «عيد الاتحاد»

رأس الخيمة (الاتحاد)



نظم نادي الإمارات في رأس الخيمة احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، وحضرها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حالياً وسابقاً، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات، ونجم «الصقور» والكرة الإسبانية أندرياس إنييستا ولاعبي الفريق.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد، يمثل شعار طموح وتضحية وراية عزنا وفخرنا، لماض عريق وحاضر ومستقبل مشرق للدولة، وما سبقه من احتفالات بيوم العلم، إنما هو تجسيد لكل المعاني الجليلة، والمثل الرفيعة، في الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وترسيخ لها في وجدان شعبنا الذي آمن بوطنه، والتف تحت راية قيادته الشامخة.



وأشار يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد، يمثل وجدان الشعب الذي آمن بوطنه، والتف تحت راية قيادته الشامخ.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الشائقة، ضمن برنامج وطني شامل عبر موسيقى شرطة رأس الخيمة، وفقرات ومسابقات وأوبريت وطنياً من إعداد مجمع عوافي التعليمي، وعروض الجاليات في الإمارة، والعديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة للأطفال، ومنها ألعاب للأطفال والأكلات الشعبية، واستعراض بعض الفنون الشعبية والعيالة والحربية.