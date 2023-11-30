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ليلى المرزوقي تهدي إسطبلات الكمدة لقب يوم الشهيد للقدرة

ليلى المرزوقي تهدي إسطبلات الكمدة لقب يوم الشهيد للقدرة
30 نوفمبر 2023 16:11

 
محمد حسن (دبي)

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حافظت المتألقة ليلى المرزوقي، فارسة إسطبلات الكمدة، على لقب سباق يوم الشهيد للقدرة، للعام الثاني على التوالي، بعد أن تُوجت بالسباق الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
ولم تجد الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة «تشافيك درابي»، صعوبة في انتزاع اللقب الذي خصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي، وامتد لمسافة 101 كلم.
وقطعت البطلة السباق في 3:30:31 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.79 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني زايد محمد عتيق المهيري على صهوة «اس ام لوبو ديزرت» لإسطبلات زعبيل بزمن 3:31:32 ساعة، فيما حل في المركز الثالث خوسيه أوليفيرا على صهوة «اس ام فابريكو» لإسطبلات العين بزمن 3:32:17 ساعة.
ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، ليكون تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين كافة.
ورصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأوائل، حيث ينال الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال من الرابع إلى العاشر مبالغ مغرية.
وعقب انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء دكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطلة والوصيف وصاحب المركز الثالث بالكؤوس.

يوم الشهيد
القدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
ليلى المرزوقي
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