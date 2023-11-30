«السامبا» يتراجع في تصنيف «الفيفا»



باريس (أ ف ب)

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، متقدمة على فرنسا وإنجلترا التي انتزعت المركز الثالث من البرازيل.

وبعد فوزها على البرازيل في عقر دارها بـ «الماراكانا» 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2026، تمسّكت الأرجنتين في الصدارة، وأعادت البرازيل مركزين إلى الوراء لتحتل المركز الخامس.

أما فرنسا التي حلّت وصيفة كأس العالم الأخيرة قبل عام، استمرت في المركز الثاني بعد تعادلها الأخير أمام اليونان 2-2 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتراجعت ألمانيا بعد خسارتيها الوديتين الأخيرتين أمام تركيا 2-3 والنمسا 0-2 إلى المركز السادس عشر في التصنيف.

عربياً، بقيت المغرب التي بلغت نصف نهائي مونديال قطر الأفضل، واحتلت المركز الثالث عشر، أمام تونس التي تقدمت 4 مراكز، لتصبح في المركز 28، بعد فوزين في تصفيات كأس العالم والجزائر «30»، ومصر «33»، والسعودية «56».



المنتخبات العشرة الأوائل



1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا