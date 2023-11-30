المتأهلون مُبكراً «في راحة بال» خلال «خامسة الأبطال»



عمرو عبيد (القاهرة)



شهدت الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، نتائج مُتقلبة وغريبة بالنسبة للفرق التي ضمنت تأهلها المُبكر منذ الجولة الماضية، ولعل «الجنون» كان حاضراً بقوة في مبارياتهم الأخيرة حسب تعبيرات أغلب الصحف الأوروبية، وكان مانشستر سيتي بطل الواقعة الأولى ليلة الثلاثاء، عندما تأخر على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مباغتين لوصيف مجموعته، لايبزيج، الذي ضمن تأهله مُبكراً أيضاً بجوار «السيتي».

ورغم تأخره 0-2 في أول نصف ساعة من عمر المباراة، ودخوله المباراة ببعض العناصر التي كانت غائبة أو بديلة وكذلك منح الأساسين أوقات مُحددة، نظراً لاهتمامه الأكبر بمواجهة توتنهام المُقبلة في الأسبوع الـ14 من «البريميرليج»، إلا أن «بطل أوروبا» انتفض بقوة واحتاج إلى نصف ساعة مُماثلة في نهاية اللقاء لكي يُعدّل الوضع، ولم يكتفِ «البلومون» بإدراك التعادل، بل صنع «ريمونتادا» رائعة وفاز في النهاية 3/2، رغم عدم حاجته لهذا الانتصار، إلا أن «شخصية البطل» رفضت الهزيمة وحافظ على «راحة باله» في «الشامبيونزليج» حتى الآن، بينما لم يتأثر لايبزيج بتلك الخسارة على الإطلاق هو الآخر.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الوحيد الذي تأهل مُبكراً من المجموعة الثالثة، حيث تأخر أمام نابولي قبل مرور أول 10 دقائق ثم عادل النتيجة، قبل أن يتبادل «الثنائي» الوضع حتى بداية الشوط الثاني، وظلت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2 حتى المُنعطف الأخير من المباراة، ورغم هدوء «الملكي» وإجراء كثير من التغييرات في تشكيلته بالدفع بالعناصر البديلة، وكذلك اطمئنان «السماوي» إلى التأهل بنسبة كبيرة في الجولة السادسة، الأخيرة، ليلحق بـ«الميرنجي»، إلا أن الأخير تمرّد على التعادل وسجّل هدفين في آخر 6 دقائق، ليفوز 4-2 ويسير على درب «السيتي» بحصد 15 نقطة و«علامة كاملة» حتى الآن.

وبلغت الإثارة والجنون أقصى الدرجات في مواجهة بنفيكا وإنتر ميلان، حيث تقدّم «نسور» البرتغال بثلاثية متتالية بواسطة «هاتريك» المُخضرم جواو ماريو خلال أول نصف ساعة أيضاً، إلا أن «الأفاعي» الذي تأهل مُبكراً منذ الجولة الرابعة، دخل المباراة بـ «راحة بال» وتشكيلة رئيسية أغلبها تكوّن من البدلاء، لم يقبل انتهاء الأمور بتلك الصورة، وبعد إجراء التعديلات ومشاركة بعض العناصر الأساسية، عادل «النيراتزوري» النتيجة خلال 21 دقيقة فقط لتصبح 3/3، ويحافظ الإنتر على سجله خالياً من الهزائم.

وفي ملعبيهما ووسط جماهيرهما، لم يكترث كلاً من بايرن ميونيخ وريال سوسيداد لمواجهة سالزبورج وكوبنهاجن، بعدما ضمن «البافاري» و«الملكي» التأهل منذ الجولة السابقة، ودخلا المباراتين الأخيرتين بنفس الأفكار والتوجه، ولهذا لم يكن غريباً أن يتعادلا بنتيجة سلبية (0/0) في كلتا المباراتين، وهو التعادل الأول لـ«البايرن» في تلك النسخة والثاني لـ «الريال» بعد 3 انتصارات متتالية، علماً بأن تعادله الأول كان في ملعبه أمام إنتر ميلان «وصيف» البطولة الماضية.