«أدنوك للمحترفين» يحتفل بـ«عيد الاتحاد» في «التاسعة»

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق مساء اليوم مباريات «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تتزامن مع الاحتفالات بـ «عيد الاتحاد الـ52»، حيث يلتقي عجمان مع ضيفه حتا على استاد راشد بن سعيد، ويستقبل الإمارات فريق اتحاد كلباء على ملعب «الصقور»، فيما يواجه النصر ضيفه الوحدة على «استاد آل مكتوم»، على أن يلتقي، غداً، الوصل والبطائح على ملعب «زعبيل»، وبني ياس والجزيرة على ملعب «السماوي».

وتأجلت مباراتا العين وخورفكان، والشارقة وشباب الأهلي إلى 20 ديسمبر الجاري، عطفاً على المشاركة القارية للفريقين في «دوري أبطال آسيا»، حيث يحل «الملك» ضيفاً على الفيصلي الأردني الاثنين المقبل ضمن «الجولة السادسة» للمجموعة الثانية، فيما يلعب «الزعيم» أمام مضيفه أهال التركماني، الثلاثاء، في الجولة ذاتها، ضمن المجموعة الأولى.

وتتركز الأنظار في اليوم الأول إلى مباريات «الجولة التاسعة»، على المواجهة المنتظرة التي تجمع «العميد» صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بضيفه «العنابي» الرابع، وله 15 نقطة، ويتصدر «حوار الكرة الشاملة»، والتي تعد سمة أساسية للمدربين الهولنديين، أجواء المواجهة المرتقبة لـ«لأزرق» تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه الهولندي ألفريد شرودر المنتقل من العين، خلفاً للصربي جوران، والوحدة تحت إشراف الهولندي أرنو بويتنويج، والذي قاد «العنابي» إلى الفوز أمام الإمارات 4-1، في الجولة الماضية.

وتزيد الأفضلية التاريخية للوحدة في المواجهات المباشرة أمام النصر في «دوري المحترفين»، من الصعوبات التي تواجه شرودر في مهمته الأولى مع «الأزرق»، حيث يتفوق «العنابي» برصيد 16 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات فقط لـ «العميد»، والتعادل في 8 لقاءات من أصل 28 مباراة جمعت الفريقين.

وبعيداً عن أجواء «قمة المساء»، يخوض ثنائي المراكز الأخيرة حتا «المتذيل» برصيد 3 نقاط، والإمارات قبل الأخير «5 نقاط»، اختبارات صعبة في مواجهة عجمان واتحاد كلباء على التوالي.

في المباراة الأولى، تدعم معنويات الفوز الأول في الدوري عجمان صاحب المركز الثاني عشر «6 نقاط»، في مواجهة ضيفه «الإعصار»، واحتفل «البرتقالي» بفوزه الأول أمام خورفكان 2-1 في الجولة الماضية، والتي شهدت خسارة حتا أمام ضيفه بني ياس 0-1 في «الوقت القاتل»، وستكون مباراة الليلة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن «دوري المحترفين»، حيث حقق حتا الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد لعجمان، والتعادل في مباراة.

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ينشد «الصقور» وضيفه «النمور» العاشر برصيد 8 نقاط، فك الارتباط في عدد الانتصارات بين الفريقين، في «دوري المحترفين»، خلال مواجهة الليلة، ضمن الجولة التاسعة، بعدما تبادلا الفوز برصيد 3 مباريات لكل منهما، في المواجهات السابقة، مقابل التعادل في مباراتين، وشهدت المواجهات الثماني السابقة بين الفريقين تسجيل 22 هدفاً أحرزت جميعها من داخل المنطقة.



«الرأس الذهبية» تهدد «الأزرق»

يتسلح الوحدة في المواجهة أمام مضيفه النصر، بـ «الأهداف الرأسية»، والتي تعد السلاح الأقوى لهجوم «العنابي» في الدوري، بعدما سجل 5 أهداف في الجولات الثماني الماضية، فضلاً عن نجاح «أصحاب السعادة» في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 مباريات على «استاد آل مكتوم»، بالفوز في ثلاث مواجهات، والتعادل في اثنتين.



«الأرض» هاجس «البرتقالي»

خسر عجمان في مبارياته الأربع الماضية بالدوري على ملعبه باستاد راشد بن سعيد، قبل مواجهة حتا في الجولة التاسعة، وتعود المرة الأخيرة التي خسر فيها «البرتقالي» لخمس مباريات على ملعبه بالدوري إلى موسم 2009- 2010.



«السبع العجاف»

فشل «الصقور» في الفوز خلال آخر 7 مباريات على ملعبه بدوري المحترفين، قبل مواجهة اتحاد كلباء، وعانى دافع «الصقور» من الفشل في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 30 مباراة على ملعبه بالدوري على التوالي.