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الرياضة

296 خيلاً في مهرجان «الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي»

296 خيلاً في مهرجان «الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي»
1 ديسمبر 2023 02:17

محمد حسن (الشارقة)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اعتبارا من اليوم، «مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي» على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، ويعد المهرجان أولى فعاليات مهرجان الشارقة كلباء للفروسية، الذي يتضمن بطولة الشارقة كلباء للترويض، التي تقام يوم الثلاثاء، وبطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز التي تقام في الفترة من 7 -10 ديسمبر.
ويقام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي بمشاركة 296 خيلا، وهو مخصص للأمهار والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.
تبدأ فعاليات المهرجان بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، وهو مكون من ثلاث أقسام «أ، ب، ج»، ويليه الشوط الثاني وهو شوط للأمهار بعمر سنة واحدة مقسم قسمين «أ، ب».
من جانبه تقدم، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم سموه لرياضة الفروسية بشكل عام، ودعم سموه الكبير لنادي الشارقة للفروسية والسباق، كما توجه الشيخ عبد الله بن ماجد بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لمتابعة سموه اهتمامه برياضة الآباء والأجداد.
وقال: مهرجان الشارقة كلباء الخامس للفروسية هو عرس رياضي تحتضنه درة الشرق كلباء، وهذا المهرجان يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف مدن الإمارة الباسمة.
أضاف: «بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة السابقة للبطولة، والطلب الملح من أبنائنا الفرسان، قررت إدارة مهرجان الشارقة كلباء للفروسية أن تقام بطولة دولية لقفز الحواجز على الشاطئ، بعد أن كانت محلية العام السباق، على أن تكون على مدار أربعة أيام».

مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي
الجواد العربي
نادي الشارقة للفروسية والسباق
الشارقة
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