8 رموز مسك ختام جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يسدل اليوم الستار على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023-2024، التي نظمها اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد.

وكانت الجائزة قد انطلقت السبت الماضي وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 214 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

وتختتم الجائزة بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط تشهد الصراع على 8 رموز هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الثامن للحول المفتوح ويحصل الفائز به على سيف، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

وخصص الشوط السابع للزمول المفتوح ويحصل الفائز بالشوط على بندفية، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، وفي الشوط السادس للحول المحليات تتنافس المطايا المشاركة على الخنجر وجائزته 2 مليون درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الخامس المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الرابع للحول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز به على خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات الإنتاج على بندقية، إضافة إلى مليون درهم.

ويقام شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج، حيث ينال المتوج بالمركز الأول خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما خصص الشوط الأول للزمول المهجنات الإنتاج، والصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون درهم.

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس، تتراوح بين مليونين ونصف وحتى 100 ألف درهم في مختلف الأشواط.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كلم، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار عبد الله حمد الهاجري أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «لحقة» التي قطعت مسافة الشوط في 9:07:04 دقيقة، بينما أهدت «وجدان» لسليمان سلامه الجهني من هجن المملكة العربية السعودية الشقيقة لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9:23:05 دقيقة.

وأهدى «الكايد» شعار محمد نهيان ربيع المحرمي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:35:05 دقيقة، بينما تألق شعار عبد العزيز سيف كليب الكتبي في الشوط الرابع عن طريق «متعب» الذي نجح في التفوق على منافسيه وأنهى الشوط في 9.31.05 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل من «العاند» لسالم نايع الغفلي، و«الكايدة» لسيف عتيق محمد العميمي، و«الوابل» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري، و«عساس» لعبد الله سالم رميلة العامري، و«الظبي» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«زعفرانة» للعثه بالخرع العامري، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي.



«الشاهينية» تحقق أفضل توقيت في «صباحية الحول»

حلقت «الشاهينية» لسالم خليفة بن خصيب الشامسي، بناموس أول أشواط الفترة الصباحية التي أقيمت لفئتي «الحول والزمول» لمسافة 6 كلم، واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 9:18:3 دقائق، محققة أفضل توقيت، وفي الشوط الثاني كان الموعد والناموس مع «الهدارة» لحمد سلطان بن راشد الكتبي، بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 9:19:3، وتصدر «الربان» لسالم دويس بن علي الخييلي، ناموس الشوط الثالث بعد أن أنهى المسافة بتوقيت بلغ 9:24:7، وفي الشوط الرابع حلق «الباردوي» لمحمد حمد بن ضبيب سليمان الشامسي، بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 9:30:4، وفي الشوط الخامس كانت «شخصية» لعامر سعيد عمهي المنصوري، على موعد مع الناموس بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت قدره 9:21:8، وأهدت «الجموح» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، ناموس الشوط السادس منهية مراحل الشوط بزمن بلغ 9:20:9، وفي سابع الأشواط كان «ملبي» لسليم سالم بن علي الغيلاني، على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت قدره 9:26:4، وفي الشوط الثامن تقدم «مساح» لمحمد حمد بن سلطان المنصوري، على منافسيه محرزاً المركز الأول بزمن قدره 9:18:4، وأهدت «سمحة» لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي، ناموس الشوط التاسع بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 9:18:4، وفي الشوط العاشر انتزعت «معارف» راشد ناصر بن راشد المانع المنصوري ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت بلغ 9:20:7.



البرطماني: أشواط العمالقة «مفعمة» بالمنافسة

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن اليوم قبل الأخير من منافسات جائزة زايد الكبرى لسن الحول والزمول «أشواط العمالقة»، شهد في الفترة المسائية لحظات رائعة «مفعمة» بالمنافسة، وظهرت العديد من الشعارات والأسماء، لكن الأسماء التي كان يتوقع لها التميز لم تظهر، وهو ما حجب القراءة الفنية لليوم الأخير.

وقال: اليوم الختامي يوم السيف الغالي ستتواجد فيه نخبة الهجن على مستوى الخليج والإمارات في جميع مراحل السباق، خاصة شوط سيف جائزة زايد الكبرى، الذي ستكون الندية وقوة المنافسة هي الطابع المتميز له، لما لهذا الشوط من أهمية، كما أن الملاك يملكون العديد من الأوراق التي سيدفعون بها في هذا المشهد الختامي، وسنرى منافسة قوية وتكتيكاً عالياً من بعض الملاك.