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الرياضة

فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان السلع البحري

فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان السلع البحري
1 ديسمبر 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي 43 قدماً للمحامل الشراعية وبراكة للبوانيش المقرر إقامتهما ضمن برنامج فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
ومن المنتظر مشاركة أكثر من 100 محمل في سباق 43 قدماً للمحامل الشراعية، وأكثر من 60 بانوشاً في سباق براكة، وتقام فعاليات المهرجان لمدة 5 أيام، وتشتمل فعالياته على مسابقات بحرية ورياضية، تراثية وحديثة.
وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النادي يفخر بتنظيم السباقات التراثية البحرية في كل المناسبات الوطنية، والمهرجانات التي تقام في إمارة أبوظبي، وهو عمل من صميم أهداف النادي واستراتيجيته الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على التراث البحري، ونقله إلى الأجيال.
وقال: السباقات التراثية بكل فئاتها تحظى بمشاركة كبيرة كونها ترتبط بالتراث البحري والهوية الوطنية، حيث يدفع الملاك بأكبر عدد من المحامل والقوارب على متنها نخبة النواخذة والبحارة، وتشكل منافساتها ملاحم تراثية ولوحات إبداع تقدم تراث السباقات البحرية في أبهى صورة.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
السلع
سباق المحامل الشراعية
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