فيليبي لويز يعتزل في «الثامنة والثلاثين»

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



أعلن فيليبي لويز مدافع فلامنجو البرازيلي، اعتزاله كرة القدم في سن الـ38 عاماً، بعد عقدين أمضاهما بين القارة الأوروبية والدوري البرازيلي.

وقال الظهير الأيسر في فيديو بثه ناديه فلامنجو «لقد كان قراراً صعباً للغاية، أولئك الذين يعرفونني يعرفون أني كنت أخبر أصدقائي وعائلتي دائماً أنني أريد اللعب، حتى أبلغ 45 عاما، لكن لسوء الحظ لن يكون ذلك ممكناً».

وتخلل موسم المدافع الدولي السابق إصابات ومشكلات بدنية، ما أدى إلى تقليص وقته داخل «المستطيل الأخضر».

وأضاف «وعدت نفسي دائما بأنني سأتخذ قرار التوقف، إذا لم أتمكن من اللعب بنفس المستوى، وأشعر أنني بحالة جيدة».

واستهل لويز مسيرته في البرازيل، ولعب لمدة 14 موسماً في أوروبا معظمها في أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ارتدى قميصه بين عامي 2010 و2014، ثم من 2015 إلى 2019، وأسهم بفوزه بلقب الدوري موسم 2013-2014، وبالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مرتين «2012 و2018»، وكأس إسبانيا «2013»، والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات أعوام 2010 و2012 و2018.

وعاد لويز إلى بلاده في عام 2019، عبر بوابة فلامنجو الذي أحرز معه لقب الدوري 2019 و2020 وكوبا ليبرتادوريس مرتين 2019 و2022.

وارتدى لويز قميص منتخب «السيليساو» للمرة الأولى ضد فنزويلا في أكتوبر 2009، وخاض 44 مباراة دولية وسجل هدفين، وشارك في مونديال روسيا 2018 «خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا»، وفاز بلقب كوبا أميركا 2019.

ويودع لويز عالم الكرة المستديرة الأحد على ملعب ماراكانا الشهير، عندما يستضيف فلامنجو ضيفه كويابا في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري، وختم قائلاً «أريد أن أنهي هذا الفصل، وأبدأ قصة جديدة في كرة القدم».