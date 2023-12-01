إصابة بنزيمة قبل «مونديال الأندية»

الرياض (أ ف ب)



أعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه الاتحاد «حامل اللقب» إلى سكة الانتصارات، وقاده إلى الفوز على الخليج 4-2، قبل أن يخرج مصاباً في الشوط الأول، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأسهم بنزيمة في صناعة الهدف الأول للبرازيلي إيجور كورنادو «9»، وسجل الثاني من ركلة جزاء «29»، قبل أن يتعرض للإصابة، ويغادر في الدقيقة 37، ليحل الشاب مروان الصحفي بدلاً منه، وتأتي إصابة بنزيمة قبل أيام من مشاركة الاتحاد في مونديال الأندية بالسعودية.

وسبق لبنزيمة أن غاب عن الاتحاد لفترة 11 يوماً في سبتمبر للإصابة أيضاً، وتخلف عن أربع مباريات أمام ايه جي أم كاي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والخلود في كأس الملك، والفتح والفيحاء في الدوري.

وأضاف الاتحاد هدفين عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله «65 من ضربة جزاء» وزكريا هوساوي «74»، وسجل للخليج الألماني خالد ناري «45 من ضربة جزاء» وفواز الطريس «90».

واستعاد الاتحاد الذي افتقد لجهود نجمه الفرنسي الآخر نجولو كانتي بداعي الإصابة أيضاً، توازنه، بعدما كان حقق فوزاً واحداً في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وأهدر نقاطاً كثيرة، أبعدته عن الصدارة التي تربع عليها في إحدى مراحل البطولة، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وتجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

واستعاد الأهلي توازنه بعد تعادلين متتاليين. عندما هز شباك مضيفه أبها بنصف «دزينة» من الأهداف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وتناوب على سداسية الأهلي كل من الإسباني جابريال فيجا «20 و45»، وفراس البريكان «22 و28»، والإيفواري فرانك كيسي «38»، والجزائري رياض محرز «64».

وعوض الأهلي سقوطه في فخ التعادل أمام ضمك والشباب في المرحلتين الماضيتين، وحقق فوزه التاسع هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الثالث، بينما مني أبها بخسارته الثالثة تواليا والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.