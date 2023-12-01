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عودة نجل «الملك جيمس» بعد «السكتة القلبية»!

عودة نجل «الملك جيمس» بعد «السكتة القلبية»!
1 ديسمبر 2023 09:01

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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حصل بروني جيمس، النجل الأكبر لأفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز، على «الضوء الأخضر» من الأطباء للعودة إلى الملاعب بعد 5 أشهر من تعافيه من سكتة قلبية.
وأعلنت عائلة جيمس الخميس أن بروني «19 عاماً» الذي تبيّن أنه يعاني من عيب خلقي في القلب، يعتزم العودة إلى التمارين الأسبوع المقبل مع جامعة جنوب كاليفورنيا.
وقالت في بيان «بروني جيمس حصل الآن على الموافقة من أطبائه للعودة الكاملة إلى كرة السلة».
وأضافت «يجري بروني تقييما نهائيا مع طاقم جامعة جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، ويستأنف التمارين الأسبوع المقبل، ويعود إلى المباريات بعد فترة وجيزة».
وتابعت «تود عائلة جيمس أن تعرب عن امتنانها للفريق الطبي الرائع، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وخاصة لعدد لا يحصى من الأصدقاء والعائلة والمشجعين على حبهم ودعمهم. واصل القتال»!
واختار بروني الموهبة الصاعدة الدفاع عن فريق تروجنز التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا في مايو الماضي. ولكن خلال خوضه لحصة تمرينية في يوليو، انهار ودخل المستشفى لمدة ثلاثة أيام قبل الكشف عن تشخيص عيب خلقي في القلب في أغسطس.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
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