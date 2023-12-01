«كتف» بيلينجهام تفجر أزمة بين إنجلترا وريال مدريد!



أنور إبراهيم (القاهرة)



صادف ريال مدريد الإسباني«سوء حظ» منذ بداية الموسم، بتعرض عدد من نجومه للإصابة، بدءاً من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقلب الدفاع البرازيلي إيدرميليتاو، وخضوعهما لجراحة الرباط الصليبي، ومروراً بلاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، ومواطنه إدواردو كامافينجا، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذين تعرضوا لإصابات عضلية مختلفة، وانتهاءً بالنجم الإنجليزي «الشاب» جود بيلينجهام الذي تعرض للإصابة في كتفه الأيسر، أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر، رغم استدعاء جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة» له، وسفره إلى لندن، واضطراره إلى السماح له بالعودة إلى مدريد لاستكمال علاج كتفه.

ورغم ذلك لم يبتعد بيلينجهام إلا مباراة واحدة فقط عن فريقه، مستفيداً من فترة الراحة الطويلة لظروف «التوقف الدولي»، بينما شارك بصورة طبيعية، وتألق وأحرز أهدافاً، آخرها في مباراة نابولي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت بفوز الريال 4-2.

ورغم مشاركة بيلينجهام في المباريات مع الريال، إلا أنه مازال يثير قلق إدارة «الميرنجي» والجهاز الفني، رغم أن الإصابة بعيدة تماماً عن قدميه.

وكشفت صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن هناك تفكيراً داخل النادي، في إجراء جراحة بكتف اللاعب للتخلص تماماً من آثار الإصابة.

وقالت، نقلاً عن مصادر طبية اعتادت معالجة هذا النوع من الإصابات، إن إجراء الجراحة قد يكون «الخيار الأفضل» لحل مشكلة كتفه تماماً.

وأضافت إنه في حالة استقرار إدارة النادي واللاعب على إجراء الجراحة، فإن ذلك لن يحدث وسط الموسم، وإنما بعد انتهائه، ما يعني أن مشاركته مع منتخب بلاده في «يورو2024» معرضة للخطر.

وهناك الكثير من الأمور تحكم القرار النهائي لـ«الميرنجي»، لأن الريال لا يريد أن يخسر جهود نجمه وهدافه لفترة ما خلال الموسم، ما يعني أن مسألة إجراء الجراحة له خلال الموسم غير واردة بالمرة من وجهة نظر النادي، إلا إذا تفاقمت الإصابة بصورة خطيرة مع استمرار مشاركته في المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يقف «مكتوف الأيدي»، وقد يكون له رأي آخر في هذه المسألة، يعلنه في الوقت المناسب، لأنه بدوره لا يريد أن يخسر جهود متوسط ميدانه النشيط، قبل بطولة مهمة مثل «اليورو»، ما قد يفجر«الخلافات» بينه والنادي الملكي.