فيليكس «إثبات الذات» أمام «زملاء الأمس»



مدريد (الاتحاد)



رحل جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية، من العاصمة الإسبانية مدريد إلى برشلونة، قادماً على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، وسيكون تحت الأضواء يوم الأحد في المواجهة التي تجمع الفريقين، ضمن «الجولة 15» للدوري الإسباني لكرة القدم.

ظهر فيليكس بقوة في البداية مع برشلونة، وسجل هدفاً في الانتصار الكبير على ريال بيتيس 5-0، ثم سجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة في أول ظهور في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغيب طويلاً عن التسجيل، إلى حين موعد اللحظة الحاسمة، عندما خطف هدف الانتصار أمام بورتو البرتغالي منذ أيام، ليقود «البلوجرانا» إلى دور الـ 16.

من المؤكد أن المهاجم البرتغالي يحقق نجاحاً كبيراً في النادي الذي بدا أنه أكثر ملاءمة لخصائصه، والذي سمح له بإظهار ذخيرته الكاملة من المهارات.

جواو فيليكس مهاجم يحب أن يبدأ من الجهة اليسرى، حتى يتمكن من الاختراق بقدمه القوية، والتواصل مع زملائه في الفريق عند حافة المنطقة، ومن خلال اللعب أمام ظهير أيسر مثل أليخاندرو بالدي، الذي يمكنه تغطية مساحة كبيرة من الملعب، والعمل جنباً إلى جنب مع أسطورة قلب الهجوم مثل روبرت ليفاندوفسكي، تمكن البرتغالي من تحقيق أفضل لحظاته في برشلونة من خلال هذه الصيغة.

وستكون المواجهة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد بين فيليكس والأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي كانت تربطه علاقة معقدة مع اللاعب الذي لم يتكيف معه أبداً بشكل كامل.

وتعد الفرصة مهمة لفيليكس، الذي يرغب في العودة إلى أفضل حالاته، وإثبات أنه أحد نجوم برشلونة.