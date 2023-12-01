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الرياضة

«دولي البولو» يعلن مستضيف كأس القارات 2026 السبت

«دولي البولو» يعلن مستضيف كأس القارات 2026 السبت
1 ديسمبر 2023 09:56

بوينس آيرس (الاتحاد) 

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يعقد الاتحاد الدولي للبولو اجتماعه ظهر السبت، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، برئاسة بيدرو ديلار، ويأتي في مقدمة جدول الأعمال، اختيار ملف استضافة كأس العالم للقارات 2026، وتنحصر المنافسة بين الإمارات والسعودية. 
وكثف الوفد المكلف بالملف برئاسة سعيد بن دري تحركاته منذ لحظة وصوله إلى الأرجنتين، وعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية، لاستطلاع رأي عدد من الشخصيات ذات التأثير للوقوف على رؤيتهم، ومن ثم تضمين هذه الرؤى ضمن المعلومات التي يتم سردها عند عرض الملف، حيث يقوم سعيد بن دري رئيس الوفد، بعرض الملف في بداية اجتماعات الجمعية العمومية، مع التركيز على الجوانب الأكثر إيجابية في كل ملاعب ومدن الإمارات.
واستهل الوفد نشاطه في بوينس آيرس بزيارة سفارة الإمارات، بشأن التنسيق حول إنجاح المهمة والفوز بالاستضافة، واستقبل الوفد راشد الحمودي سكرتير أول سفارتنا في الأرجنتين، ونقل تحيات السفير سعيد عبدالله القمزي الموجود حالياً في مؤتمر قمة المناخ. 
وتم التشاور حول عدد من النقاط التي يتم التركيز عليها وتسليط الضوء، لجذب اهتمام الحضور، خاصة أنه يملك خبرة كبيرة خلال عمله بالمنطقة، مؤكداً أنه سيتواجد مع الوفد خلال اجتماع الاتحاد الدولي. 
وأكد سعيد بن دري أن ملف اتحاد البولو يستمد قوته من أندية الدولة الأعضاء، وهي غنتوت وبالم بيتش والحبتور ودبي، والتي تبدي تعاوناً وتجاوباً كبيراً لرفع اسم وعلم الدولة في المحفل الرياضي العالمي، معرباً عن أمله في أن يفوز ملف الإمارات، وتصبح الفرحة بعيد الاتحاد فرحتين. 
وأجرى محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو اتصالات عدة مع وفد الملف، وأطمأن على كل الخطوات والترتيبات والتنسيق مع سفارتنا، متمنياً للوفد النجاح في مهمته.
من ناحية أخرى، يشارك فريقان من الإمارات في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو، وهما علي البواردي للرجال ويحمل اسم «لا ناتيفيداد»، ويواجه «لا دولفينا»، فيما تقود فريق السيدات، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ويحمل اسم «ال أوفيرو»، ويلتقي في النهائي مع «لا دولفينا» حامل لقب السيدات في آخر 4 سنوات، ووجه الاتحاد الأرجنتيني للبولو الدعوة إلى وفد الإمارات لحضور النهائي.

 

الإمارات
السعودية
الأرجنتين
البولو
محمد الحبتور
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