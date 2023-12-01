مبابي «بديل» صلاح في ليفربول!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يدرس ليفربول الإنجليزي إمكانية التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي «24 عاماً» جناح باريس سان جيرمان، ولكنه يضع شرطاً لحدوث ذلك، وهو رحيل جناحه المصري محمد صلاح، مقابل مبلغ كبير في «صيف 2024»، وقبل موسم كامل من انتهاء عقده، حتى يستفيد النادي من المبلغ في تمويل صفقة انتقال «فتى بوندي المدلل» إلى «الأنفيلد».

وذكر موقع «فوتبول ترانسفيرز»، أن ليفربول مهتم فعلاً بالحصول على خدمات بطل العالم المُتوج بـ «مونديال 2018» بروسيا مع منتخب «الديوك»، ويسعى لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه، غير أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا غادر صلاح النادي إلى الدوري السعودي.

وينتهي عقد مبابي في «صيف 2024»، ومن حقه الرحيل مجاناً إلى أي نادٍ يريده، وخاصة بعد أن رفض تفعيل بند السنة الإضافية في عقده مع «الباريسي»، ما يعني أنه يقوم بتقييم خياراته في الوقت الحالي، ومن بينها مسألة اللعب لريال مدريد من عدمها، بعد أن كان الفريق الإسباني قريباً جداً من ضمه، لولا تراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، وتفضيله البقاء في باريس، بضغوط رئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يدرس أيضاً الخيارات التي تغري مبابي بتجاهل اهتمام «الريال»، بالحصول على خدماته، والتفكير في اللعب بإنجلترا، كما تدرس إدارة «الريدز» الآثار المالية المترتبة على احتمالات رحيل صلاح، وإن كان أي عرض مغرٍ قد يدفع ليفربول إلى إعادة النظر في مسألة التمسك بصلاح، والتفكير في استخدام قيمة بيعه في تعويض الراتب الكبير الذي يحصل عليه مبابي من ناديه الحالي، والذي وصل إلى مليوني يورو أسبوعياً على حد قول موقع جول العالمي، بخلاف إمكانية أن يطلب اللاعب فوق ذلك «مكافأة توقيع».