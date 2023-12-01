«أبوظبي للسيدات» يواجه الأردن ودياً السبت



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية، السبت، مباراته الودية الأولى، مع منتخب الأردن بطل غرب آسيا، باستاد البتراء بمدينة الحسين الرياضية للشباب، في العاصمة عُمان، وتأتي تلببه لدعوة اتحاد الكرة الأردني ضمن استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي بطل دوري السيدات 2022-2023، للموسم الجديد المقبل.

ويستعد منتخب الأردن، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تنطلق 19 فبراير المقبل في السعودية، واستعان الأردن باللاعبات المحترفات في الخارج لدعم المنتخب في التجربتين، وفي مقدمتهن آية المجالي، المحترفة في الدوري السعودي.

ووصلت بعثة فريق نادي أبوظبي إلى الأردن، وسط حفاوة كبيرة، وحلت في فندق كورال في العاصمة الأردنية، وتضم 29 فرداً، في مقدمتهم الوفد الإداري والفني المكون من ديما الإبراهيم مديره الفريق، وسارة حسنين المدير الفني، والمعالجة الفيزيائية فنانيتا ماهيش، والمساعدتين ياسين أخياط، ووفاء نشعي، والإداري محبوب عالم، ولاكسمى راوت مرافقاً، و22 لاعبة، وأدى الفريق فور وصوله تدريباً خفيفاً لفك العضلات نتيجة إرهاق السفر.

واطمأن محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي، على سلامة وصول البعثة وجاهزيه الفريق الذهبي لخوض الودية الأولى، وتحدد الثلاثاء المقبل موعداً للمباراة الثانية بالملعب قبل العودة إلى البلاد في اليوم التالي.