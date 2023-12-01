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الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة: الإمارات مركز متطور لتنظيم الرياضات البحرية

محمد بن سلطان بن خليفة: الإمارات مركز متطور لتنظيم الرياضات البحرية
1 ديسمبر 2023 11:01

 
أبوظبي (الاتحاد)

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توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، متمنياً أن يديم على قيادتنا الرشيدة التوفيق والسداد، وعلى دولة الإمارات الأمن والأمان.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: تستمر وتتواصل مسيرة الخير والعطاء في الإمارات عاماً بعد آخر، ونحن نحتفل في الثاني من ديسمبر في كل عام بعيد الاتحاد، وباليوم الذي بدأت فيه مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، وضعت دولتنا في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدماً، مؤكدة الدور الريادي لها على المستويين الإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة، واستدامة نهضتها، وتمكين أبنائها، وأمنها واستقرارها.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان، أن الرياضات البحرية حققت تطوراً كبيراً وإنجازات متواصلة طوال العقود الماضية، في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، كما أصبحت الإمارات مركزاً متطوراً لتنظيم واستضافة مختلف الرياضات البحرية الحديثة، بالإضافة إلى السباقات التراثية والمهرجانات المتنوعة التي تعنى بالحفاظ على الموروث الشعبي البحري.
وأضاف: ما وصلت إليه الرياضة البحرية من تميز وتطور يتوج دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز دور الرياضة، بوصفها قوة ناعمة تسهم في إبراز نهضة وتطور وريادة الإمارات في مختلف المجالات.

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