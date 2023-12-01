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الرياضة

«الجودو» يخوض 4 مباريات في «طوكيو جراند سلام»

«الجودو» يخوض 4 مباريات في «طوكيو جراند سلام»
1 ديسمبر 2023 11:03

طوكيو (الاتحاد)

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يخوض منتخب الجودو 4 مباريات، السبت، في تمهيدي الوزن الخفيف، ضمن في بطولة «طوكيو جراند سلام»، التي تستمر لمدة يومين، في ختام بطولات «الجراند سلام» الكبرى لعام 2023، بإشراف الاتحاد الدولي، ضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتشهد مشاركة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة، من بينها 7 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، بحثاً عن المزيد من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
وتأتي مباريات الدور التمهيدي للأوزان كافة، على ضوء قرعة البطولة التي جرت عبر «تقنية الفيديو» بالقاعة الرياضية في فندق طوكيو «متروبوليتان»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة.
ويبدأ مشوار منتخبنا بإقامة 4 مواجهات في الدور التمهيدي لفئة الوزن الخفيف، حيث يخوض منتخب السيدات مبارياته الثلاث في الجولة الافتتاحية، حيث تلعب بشيرات خوردي في وزن تحت 52 كجم مع لاعبه فريق «المحايدين» لفردي السيدات، كارينا إيفيموفا، بينما تواجه ميثاء محمد النيادي، بطلة جورجيا إيتيري ليبار في وزن تحت 57 كجم، وباتسو ألتان في الوزن نفسه مع الكندية جيسيكا كليمكيت.
وعلي مستوى الرجال للوزن الخفيف، تقام مباراة واحده لمنتخبنا، ويلتقي فيها نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، مع الإسرائيلي عيران فيكس، والفائز منها يلعب في المرحلة الثانية مع لاعب تركمانستان رحموف ساردار، بينما يلعب في وزن خفيف الوسط تحت 73 كجم كريم عبد اللطيف مع الإسباني سلفادور روكا.
ووضعت القرعة طلال شفيلي في الخفيف تحت 81 كجم مع النمساوي وشيد بورشا، وفي الوزن الثقيل في ختام أيام البطولة يقابل جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم مع التركماني ماميدالي أخيلدييف.
ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بلقاء ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، مع بطل إيطاليا جينارو بيريللي، فيما حالت الإصابة الطفيفة من دون مشاركة معروف ماجو في وزن فوق 100 كجم بناء على قرار طبيب المنتخب.

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