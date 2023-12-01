مركز العين للمؤتمرات يستضيف بطولات آسيا للشطرنج



العين (الاتحاد)



أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، توقيع اتفاقية مع مركز العين للمؤتمرات، التابع لمجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وذلك من أجل استضافة بطولات آسيا للشطرنج للأشبال والناشئين والشباب، التي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمدينة العين، وينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.

قام بتوقيع الاتفاقية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وحميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، مما يُمثل الشراكة الرسمية التي تجلب هذا الحدث الشطرنجي القاري والمهم إلى العين، ضمن الشراكة الاستراتيجية الفعالة بين النادي والمجموعة.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان: «بطولة آسيا للأشبال والناشئين والشباب تعزز من دور لعبة الشطرنج بين الشباب، وتتوافق مع التزامنا بالإثراء الثقافي، ونسعد بأن مركز العين للمؤتمرات ومجموعة أدنيك يوفران منصة عالمية هنا في العين، حيث تتجمع العقول الشابة من جميع أنحاء آسيا للمنافسة والتعلم».

وأضاف: «نسعى لتنظيم أفضل نسخة في تاريخ البطولة، نسخها يتذكرها الجميع بكل فخر، تعكس نهج القيادة الرشيدة، في الاهتمام بالرياضة والفعاليات الرياضية، ورفع راية الإمارات خفاقة في المحافل كافة».

يذكر أن هذه النسخة هي الخامسة والعشرون في تاريخ البطولة، وتقام للفئات السنية تحت 18 و16 و14 و12 و10 و8 أعوام للذكور والإناث.

من جهته، قال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نرحب بالمشاركين من جميع أنحاء آسيا، وتجسد البطولات رؤيتنا العالمية، مركز العين للمؤتمرات نقطة تلاقٍ للتبادل الثقافي والبراعة الفكرية، ويُمثل استمراراً لمسيرة أبوظبي بوصفها وجهة رائدة للفعاليات الدولية».

وأضاف أن المركز يجذب مجموعة متنوعة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مساهماً بشكل كبير في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والثقافة.