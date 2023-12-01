أوروبا تترقب قرعة «يورو 2024» في هامبورج



هامبورج (د ب أ)



تتجه أنظار الملايين من عشاق «الساحرة المستديرة» يوم السبت، صوب مدينة هامبورج الألمانية، لمتابعة حفل مراسم قرعة واحدة من أهم البطولات الكروية، بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، سيتم توزيعها على ست مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة استادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتجرى مراسم القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية «إلب فيلهارموني» بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960 وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات، باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب «جائحة كورونا»، وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي لتقام في 2024، ومع إجراء القرعة غداً، ستكون هوية 21 منتخباً فقط، هي المعروفة خلال الحفل، فيما تتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة من خلال الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط على بدء فعاليات البطولة. ويخوض المنتخب الألماني البطولة بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت التصفيات التي أقيمت على مدار الفترة الماضية عن تأهل 20 منتخباً، سيتم توزيعها على المجموعات الستة خلال حفل القرعة.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، ويضم كل مستوى ستة منتخبات، بحيث يتم خلال القرعة اختيار منتخب واحد من كل مستوى ليوضع في مجموعة من المجموعات الستة بالدور الأول للبطولة.

وجاءت المستويات المعلنة كالآتي: المستوى الأول: ألمانيا- البرتغال- فرنسا- إسبانيا- بلجيكا- إنجلترا، المستوى الثاني: المجر- تركيا- الدنمارك- ألبانيا- رومانيا- النمسا، المستوى الثالث: هولندا- أسكتلندا- كرواتيا- سلوفينيا- سلوفاكيا- التشيك، المستوى الرابع: إيطاليا- صربيا- سويسرا- المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق، وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة طبقاً للنتائج في التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني ممثل البلد المضيف، والذي وضع ضمن منتخبات المستوى الأول لهذا، كما سيكون على رأس المجموعة الأولى مع بدء إجراء مراسم القرعة.

ويشار إلى كل من المنتخبات الثلاثة، المنتظر تأهلها بأنها المنتخبات المتأهلة من مسارات الملحق (1 و2 و3)، حيث يضم الأول منتخبات بولندا وويلز وفنلندا وإستونيا، ويضم الثاني منتخبات إسرائيل والبوسنة وآيسلندا وأوكرانيا، فيما يضم المسار الثالث منتخبات جورجيا واليونان وكازاخستان ولوكسمبورج.

وتقام منافسات كل مسار بنظام الدورين نصف النهائي والنهائي ليتأهل من كل مسار منتخب واحد يخوض النهائيات مباشرة.

وخلال النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة في كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 16، وينضم إلى هذه المنتخبات الـ 12 أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وفور إجراء القرعة، يبدأ المنظمون في ألمانيا و«اليويفا» بترتيب جدول المباريات للكشف عنه كاملاً.

وتقام مباريات الدور الأول «دور المجموعات» بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024، وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29 يونيو حتى انتهاء فعاليات دور الـ 16 في الثاني من يوليو، وتقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر من الشهر نفسه، ويقام النهائي في 14 يوليو.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد استضافة نسخة 1988، التي فازت هولندا بلقبها.

وسبق لألمانيا الفوز باللقب القاري ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996 لتكون الأكثر تتويجاً باللقب بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي اعتلى منصة التتويج في نسخ 1964 و2008 و2012، وأحرز كل من المنتخبين الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين مقابل مرة واحدة لكل من منتخبات روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا واليونان والدنمارك.

وتشهد القرعة جميع هذه المنتخبات ضمن المشاركين في البطولة، باستثناء المنتخب الروسي المستبعد من التصفيات بسبب الحرب في أوكرانيا والمنتخب اليوناني، الذي لا تزال الفرصة سانحة أمامه للتأهل عبر الملحق.