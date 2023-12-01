السوبر الإماراتي البحريني لليد بين الشارقة والنجمة



رضا سليم (دبي)



تشهد صالة «الملك» في الساعة الخامسة مساء غد السبت، لقاء الشارقة والنجمة في «النسخة السادسة» لكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وهو اللقاء المكرر في 4 نسخ ماضية من الكأس، صبت جميعها لمصلحة الفريق البحريني، فيما يبحث «الملك» عن اللقب الثاني، بعدما حصل عليه للمرة الأولى عام 2019.

وأنهى اتحاد اليد ترتيبات المباراة التي يحضرها عدد كبير من الشخصيات الرياضية، بالإضافة إلى وفد الاتحاد البحريني، برئاسة علي عيسى، وأيضاً مجلس إدارة نادي النجمة، ويتحول الحدث إلى مهرجان كبير يؤكد عمق العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، خاصة الرياضية.

ويأتي السوبر بعد مشاركة الفريقين في بطولة الأندية الآسيوية التي استضافها نادي القادسية الكويتي، وتأهل الشارقة إلى الكأس، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي، على حساب شباب الأهلي، فيما تأهل النجمة بعد فوزه على الشباب في السوبر البحريني، ويبحث كل فريق عن فوز وبطولة جديدة ترفع معنويات اللاعبين، بعد الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة الآسيوية، وفشل كلاهما في التأهل إلى نصف النهائي.

ويتعامل سامي السعيدي مدرب الشارقة مع المواجهة بشعار الفوز وكسر احتكار النجمة للكأس، خاصة أن «الملك» يسيطر على البطولات المحلية للموسم الثالث على التوالي، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين، يتقدمهم مصباح الصانعي، وزهير نايم، ومحمود فايز، والحارس الدولي محمد إسماعيل، وأحمد هلال، وطارق شاهين، وأحمد عبدالله، وفراس محمد، وإبراهيم القرص، وسعود بلال، وسيف الأنصاري.

في المقابل، يدفع علي سيد الفلاحي مدرب النجمة بكل الأوراق بحثاً عن العودة إلى طريق البطولات، بعدما خرج من الدور الأول للبطولة الآسيوية، ويدرك أهمية حصد البطولة لرفع عدد ألقابه، فضلاً عن عودة الثقة للاعبيه هذا الموسم، بعد آخر مشاركتين له في السوبر جلوب والآسيوية، إلا أن الفريق يتأثر بغياب محمد ميرزا قائد الفريق للإصابة القوية التي تعرض لها بكسور في «القفص الصدري»، خلال مباراة البحرين وقطر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

من جانبه، أكد ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، أن الاتحاد أنهى الترتيبات، بالتنسيق مع إدارة نادي الشارقة، وهناك برنامج للفريق الضيف، وأيضاً التدريب قبل المباراة وكأس السوبر تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين وأيضاً بين الاتحادين الإماراتي والبحريني، وهذه الأحداث من شأنها أن تزيد الترابط بين أبناء الخليج، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.

ورحب الحمادي بالضيوف، مؤكدا أن توقيت السوبر يأتي في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد ال52، وهي مناسبة غالية على قلوبنا، ويشاركنا فيها أهلنا من البحرين، وقال: لا خاسر في المباراة، والكل فائز لأنه كأس المحبة بين البلدين، ووصلنا إلى النسخة السادسة، ونأمل أن نؤدي رسالتنا فيها على أكمل وجه، والمواجهة على المستوى الفني لن تكون سهلة، لأن كل فريق يملك خبرات كبيرة، وأيضاً تاريخاً من البطولات والإنجازات، والنجمة بطل آسيا، والمسيطر على بطولات اللعبة في البحرين، وبطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر البحريني، وأيضاً الشارقة فريق كبير، وحقق بطولات كثيرة، ويسيطر هو الآخر على البطولات على المستوى المحلي، ويضم الفريقان مجموعة متميزة من اللاعبين، ونأمل أن يخرج المهرجان في أجمل صورة، وندعو الجماهير إلى الحضور من أجل أن تكتمل الصورة.