16 نجماً عالمياً يشاركون في «دوري التنس العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)



كشف منظمو دوري التنس العالمي عن الأسماء العشرة الأخيرة لمحترفي التنس العالميين المشاركين في موسمه الثاني، إلى جانب تشكيلة الفرق الأربعة التي تتنافس فيما بينها في ديسمبر الحالي في أبوظبي، مع تخفيض يصل إلى 52% على أسعار التذاكر بمناسبة «عيد الاتحاد».

ومع اقتراب انطلاق فعاليات النسخة القادمة من البطولة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أكد المنظمون أن هوبرت هوركاتش «المصنّف 9 عالمياً»، وتايلور فريتز «المصنف 10 عالمياً»، وكاسبر رود «المصنّف 11 عالمياً»، يشاركون في البطولة التي تقام من 21 إلى 24 ديسمبر، إلى جانب جريجور ديمتروف وفرانسيس تيافوي، المصنّفان 14 و16 عالمياً.

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة كارولين جارسيا «المصنفة 20 عالمياً»، وصوفيا كينين «المصنفة 34 عالمياً»، وليلى فرنانديز «المصنفة 36 عالمياً»، إلى جانب الإسبانية بولا بادوسا واللاعبة ذات الـ16 ربيعاً، ميرا أندريفا.

وينضم هؤلاء اللاعبون واللاعبات إلى قائمة نجوم التنس الذين أعلن منظمو دوري التنس العالمي سابقاً عن مشاركتهم في هذا الموسم، والتي تضم إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً للاعبات التنس المحترفات وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ودانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً للاعبي التنس المحترفين، وأرينا سابالينكا، المصنّفة الثانية عالمياً، ويلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالمياً وحاملة لقب بطولة ويمبلدون 2022، إلى جانب آندريه روبليف، المصنّف الخامس عالمياً، وستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف السادس عالمياً.

ومع اكتمال العدد النهائي، أعلن المنظمون أيضاً عن الفرق الأربعة مع تشكيلة اللاعبين لكل منها، إذ تتولى سابالينكا للمرة الأولى قيادة فريق في البطولة، وهو «إس جي مافريكس كايتس»، الذي تعود ملكيته لشركة «إس جي سبورتس» جناح الاستثمار الرياضي لشركة «إيه بي إل أبولو تيوبس»، وينضم إليها تسيتسيباس وبادوسا وديمتروف، في حين يتولى روبرت ليندستيد تدريب الفريق.

أما فريق «إيجلز»، الذي تعود ملكيته لمجموعة «بونيت بالان»، يضم ميدفيديف وروبليف وأندريفا وكينين، تحت إشراف المدرب جون لافني دي ياجر.

ويضم فريق «هونر إف إكس فالكونز»، المملوك لشركة «هونر إف إكس»، ريباكينا وتيافوي وفرنانديز وفريتز، في حين يتولى كريس جروش تدريبهم ضمن مساعيه لقيادتهم لتحقيق الفوز بالبطولة على أرض «الاتحاد أرينا».



وفي ما يتعلق بالفريق الأخير «هوكس»، يضم شفيونتيك وهوركاتش وجارسيا ورود، ويتولى تدريبهم سيمون أسبيلين، مع عزم منظمي دوري التنس العالمي الكشف عن مالك الفريق خلال الأسابيع القادمة.

وخلال الأيام الأربعة التي تقام فيها البطولة، تتنافس الفرق الأربعة في مباريات عديدة تضم منافسات الفردي والزوجي للرجال والسيدات، بالإضافة إلى الزوجي المختلط في سبيل حصد أكبر عدد من النقاط، وتحقيق لقب البطولة في النهاية.

ويشهد اليوم الافتتاحي 21 ديسمبر، مواجهة قوية بين فريقي «هوكس» و«هونر إف إكس فالكونز»، والتي تضم مباراة تجمع بين إيجا شفيونتيك ضد يلينا ريباكينا، تليها مواجهة بين فريقي «إيجلز» و«إس جي مافريكس كايتس»، مع مباراة محتملة بين دانييل ميدفيديف ضد ستيفانوس تسيتسيباس.

ويشهد اليوم الثاني مواجهة بين «هونر إف إكس فالكونز» ضد «إس جي مافريكس كايتس»، يتبعها مواجهة بين «إيجلز» و«هوكس»، في حين يشهد يوم السبت المباريات التي تحدد الفرق التي تتمكن من حجز أماكنها في الجولة التالية، إذ تبدأ المنافسات بمواجهة بين «إيجلز» و«هونر إف إكس فالكونز»، تعقبها موجهة أخرى بين «إس جي مافريكس كايتس» و«هوكس».

وقال راجيش بانجا رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: «يسعدنا الإعلان عن المزيد من أسماء النجوم المشاركين معنا في منافسات التنس الاستثنائية ضمن الموسم الثاني من دوري التنس العالمي، ويتمتع هؤلاء اللاعبون بمستويات عالية من الخبرة والكفاءة، لذلك نحن سعداء لمشاركتهم في البطولة الفريدة من نوعها في مقرها الجديد في الاتحاد أرينا».

كما تشهد الفعالية الرياضية والترفيهية، والتي تم وصفها ب«العرض الأقوى في الملعب»، إحياء عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين لثلاث أمسيات غنائية.