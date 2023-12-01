ليفركوزن ودورتموند.. «المنتشي» و«الجريح» في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)

يستقبل باير ليفركوزن ضيفه بوروسيا دورتموند الجريح «الأحد» ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، متسلحاً بنتائجه المذهلة منذ بداية الموسم، حيث حافظ على سجله خالياً من الخسارة، ولم يهدر سوى نقطتين فقط.

ويتصدر ليفركوزن ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة بعد 12 مرحلة، متقدماً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب، و10 نقاط عن دورتموند وصيف النادي البافاري في الموسم الماضي بفارق الأهداف.

ولم يكتف ليفركوزن بنتائجه المحلية حيث حقق 8 انتصارات توالياً، إذ يتألق أيضاً على الصعيد القاري، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بسجل خال من الخسارة، كما حقق 14 فوزاً توالياً في مختلف المسابقات والثامن عشر في 19 مباراة خاضها حتى الآن دون خسارة.

وفي وقت أثنى كثر على الإسباني تشافي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي منح الجماهير أمل الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن سياسة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية أسهمت بدورها في النجاحات المذهلة في كافة المسابقات.

استفاد ليفركوزن من الأموال التي حصل عليها من بيع مهاجمه الفرنسي موسى ديابي لأستون فيلا الإنجليزي، للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس من أونيون برلين، والجناح يوناس هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ ولاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا «أرسنال الإنجليزي»، بينما انضم المدافع الإسباني أليكس جريمالدو من بنفيكا البرتغالي في صفقة مجانية.

وأشاد ألونسو ب «الذكاء الكروي» للصفقات الصيفية، وقال «كنا نعرف أنه سيكون لها تأثير فوري تقريباً على أسلوبنا، وتعاقدنا مع لاعبين استراتيجيين للغاية لمنحنا الاستقرار، لنكون أكثر كفاءة وثباتاً، وهذا يمنحك إمكانية أن تكون أكثر انتظاماً في الدوري الألماني».

وكمكافأة لهذه الصفقات الناجحة، تم تمديد عقد مهندس نافذة الانتقالات الصيفية المدير الرياضي الحالي ولاعب الوسط السابق سايمون رولفس حتى عام 2028.

قال رولفس الذي دافع عن قميص باير ليفركوزن خلال 377 مباراة إن فريقه اكتسب جودة هائلة.

وتحضيراً للمواجهة المحلية أراح ليفركوزن «مايسترو» خط الوسط فلوريان فيرتس في الفوز على هاكان السويدي 2-0 في «يوروبا ليج».

في المقابل، ومنذ إغلاق باب سوق الانتقالات، ذكرت وسائل إعلام محلية أن دورتموند رفض الرباعي المنضم إلى ليفركوزن في الصيف، باستثناء هوفمان الذي قضى فترتين سابقتين في ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

كما تزايدت الانتقادات اللاذعة لدورتموند، خاصة بعد تعاقده مع فيليكس نميشا «فولفسبورج سابقاً» ولاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر «بايرن ميونيخ»، والمدافع الجزائري رامي بن سبعيني «مونشنجلادباخ» الذين أظهروا مستوى غير مبال، وفشلوا في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم الشاب الإنجليزي جود بيلينجهام إلى ريال مدريد الإسباني.

ويدرك دورتموند جيداً أهمية الفوز على ليفركوزن، إذ في حال خسارته وإلى جانب فقدانه التواصل مع متصدري الدوري، يخسر على عدة جبهات.

وإلى جانب لايبزج، المتوج بالكأس المحلية في العامين الماضيين، اعتُبر دورتموند الفريق الأكثر تأهيلاً لتحطيم هيمنة بايرن ميونيخ على لقب «البوندسليجا» في المواسم الـ 11 الأخيرة، مما يجعل ليفركوزن المتفجر في لباس «صياد بايرن» ويشكّل مشكلة بالنسبة للزوار الأحد.

قال ماتس هوملز مدافع دورتموند قبيل لقاء ليفركوزن «هذه هي المهمة الأكثر صعوبة في ألمانيا في الوقت الحالي، ويجب علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض».

وسيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة الارتقاء إلى الصدارة، في حال خروجه بالنقاط الثلاث أمام ضيفه أونيون برلين وصيف القاع «7 نقاط» السبت، وبانتظار أن يقدّم له دورتموند هدية ثمينة في اليوم التالي.

كما يسعى بطل ألمانيا لتحقيق فوزه السابع توالياً في الدوري في سلسلة أسقط خلالها دورتموند برباعية في المرحلة العاشرة، ودك شباك دارمشتات بثمانية أهداف قبلها بمرحلة.

ويخوض النادي البافاري على ملعبه مباراة سهلة على الورق أمام أونيون برلين، علماً أن الأخير لم يسبق له أن فاز على النادي البافاري، لكنه فرض عليه التعادل في ثلاث من ثماني مباريات بالنتيجة ذاتها 1-1.

ويجب على نادي العاصمة برلين الذي اهتزت شباكه 27 مرة في 12 مباراة، أن يوقف خطورة الوافد الجديد من توتنهام المهاجم الإنجليزي هاري كين متصدر ترتيب الهدافين مع 18 هدفاً.

ويعوّل شتوتجارت الثالث مع 27 نقطة على مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي الذي من المتوقع أن يشارك أمام الضيف فيردر بريمن السبت أساسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر، بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة.

أبهر المهاجم البالغ 27 عاماً الجميع في بداية الموسم حيث سجل 15 هدفاً في 10 مباريات، بمعدل مذهل بلغ هدفاً واحداً لكل 46 دقيقة.

ولم تحدّ الإصابة من تفوق جيراسي، حيث دخل مهاجم غينيا المولود في فرنسا بديلاً ليسجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز على دورتموند 2-1 في المرحلة الحادية عشرة.

وفي غيابه، تألق دينيس أونداف المعار من برايتون الإنجليزي، وسجل ستة أهداف في مبارياته الست الماضية.

أكد سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت «سيكون كلاهما في التشكيلة الأساسية ضد بريمن، أتطلع للزج بالثنائي في خط الهجوم».