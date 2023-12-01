قمة بين السيتي وتوتنهام في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

تبلغ طموحات أرسنال ذروتها، حيث يستضيف ولفرهامبتون «السبت»، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، آمالاً في إحكام قبضته على المركز الأول، ويواجه مانشستر سيتي «حامل اللقب» على أرضه توتنهام في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشرة.

وتجمع مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد «السبت» بين فريقين لم ترتق نتائجهما لمستوى الآمال، في حين يستقبل تشيلسي العاشر، والذي ما زال يبحث عن الاستقرار ضيفه برايتون الثامن «الأحد».

ارتقى أرسنال إلى صدارة «البريميرليج» بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، علماً أن «المدفعجية» حققوا انتصارهم الخامس في الدوري هذا الموسم بهدف يتيم، مستغلاً تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة وتقدم بفارق نقطة عن السيتي حامل اللقب ونقطتين عن ليفربول الثالث الذي يتساوى نقاطاً مع أستون فيلا الرابع.

ويفتقد رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى النجاعة الهجومية التي أظهروها الموسم الماضي، إذ انخفضت نسبة الأهداف، لكن مدافع مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل يرى أن الفريق بات هذا الموسم أكثر جاهزية للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004.

قال نيفيل عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) «من غير المرجح أن تفوز كرة القدم المثالية والجميلة بالدوري ما لم تقترن بالإصرار والمرونة».

وتابع «أرسنال أفضل هذا العام في هذه المجالات وسيأتي الأسلوب في الوقت المناسب».

من ناحيته، اعتبر مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر والمحلل الحالي في قناة «سكاي سبورتس» إلى جانب نيفيل، أن فريق أرتيتا بحاجة إلى الفوز بالمباريات بشكل أكثر إقناعاً،

وقال «إذا استمر أرسنال على هذا المنوال، وإذا كان هذا هو أرسنال الذي سنراه هذا الموسم، فلا أعتقد أن بإمكانهم الفوز بالدوري».

وأردف «العديد من المباريات ستنتهي، وفي بعض الأحيان يمكن أن تسير الأمور ضدك، تلك المباريات التي تنتهي بنتيجة 1-0 يمكن بسهولة أن تنتهي بنتيجة 1-0 في الاتجاه الآخر».

وخالف أرسنال أقوال كاراجر بسحقه لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، مؤكداً أن هز شباك منافسيه بهذا الكمّ من الأهداف يعكس تطور لعبه.

ويأمل توتنهام الخامس مع 26 نقطة، أن يوقف مسلسل هدر النقاط، والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد ثلاث هزائم توالياً، غير أن مانشستر سيتي حامل اللقب سيشكّل حجر عثرة أمام طموحاته.

طوّر فريق توتنهام بإشراف مدربه الأسترالي أنج بوستيكوجلو عادة مكلفة وسيئة تتمثل في التخلي عن تقدمه أمام منافسيه، حيث خسر أمام كل من تشيلسي 1-4 وولفرهامبتون وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها 1-2، على الرغم من تسجيله هدف السبق في المباريات الثلاث، ليتخلى عن الصدارة ويتراجع للمركز الخامس.

ويواجه بوستيكوجلو الذي لم يهزم في أول 10 مباريات، وتصدر الدوري قائمة طويلة من الغائبين، حيث تلقى ضربة موجعة أخرى بخسارته لجهود لاعب خط الوسط الأوروجوياني رودريجو بينتانكور المتوقع أن يغيب حتى فبراير، جراء تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل أمام فيلا.

من ناحيته، فشل السيتي بتعادله مع ليفربول 1-1 في المرحلة الماضية، في الفوز على أرضه في جميع المسابقات للمرة الأولى هذا العام، وأنهى سلسلة من 23 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات منذ 31 ديسمبر الماضي.

في مباراة سجل خلالها العملاق النرويجي إرلينج هالاند «23 عاماً» هدفه الخمسين في الدوري في مباراته الـ 48، ليصبح الأسرع في الوصول إلى هذا الرقم في الدوري، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم آندي كول الذي احتاج إلى 65 مباراة.

كما بات هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الفوز الصعب على لايبزج الألماني 3-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وينتظر ليفربول دعسة ناقصة من منافسَيه أرسنال والسيتي للانقضاض على الصدارة في حال فوزه على ضيفه فولهام الرابع عشر «15 نقطة» الأحد.

ويخوض «الريدز» استحقاقه المحلي منتشياً ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفوزه على ضيفه لاسك لينتس النمساوي 4-0.

كما يأمل ليفربول أن يعود إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع السيتي 1-1 في المرحلة الماضية، ليسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم.

وتجمع مباراة نيوكاسل ويونايتد بين فريق يملك أفضل سجل على أرضه، وآخر يتألق خارج معقله.

وعلى الرغم من قائمة الإصابات الطويلة، فاز نيوكاسل بستة من مبارياته السبع على ملعبه «سانت جيمس بارك» في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، حقق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تن هاج، برغم تأرجح نتائجه، أربعة انتصارات من أصل ست مباريات خارج أرضه.

يملك الفريقان طموحات التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية الأم، علماً بأن نيوكاسل ويونايتد سقطا في فخ التعادل في منتصف الأسبوع، الأول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1-1، والثاني أمام جالطة سراي التركي 3-3.

ويتطلع نيوكاسل الذي جرّد فريق «الشياطين الحمر» من لقبه في كأس الرابطة بفوزه عليه 3-0 أخيراً، إلى فرصته في مواجهة فريق، رغم أنه بدأ في التسجيل بحرية أكبر، إلا أنه لا يزال عرضة للخطر في الدفاع، تلقى يونايتد 33 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد في أول 20 مباراة له منذ موسم 1962-1963.



