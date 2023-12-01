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الرياضة

«العنابي» يتربص بصدارة «دوري 21» في غياب «الزعيم»

«العنابي» يتربص بصدارة «دوري 21» في غياب «الزعيم»
1 ديسمبر 2023 16:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


ينشد الوحدة «الوصيف» معادلة رصيد العين المتصدر لـ «دوري المحترفين تحت 21»، حينما يستقبل ضيفه النصر «السادس» السبت، على استاد آل نهيان، في انطلاق مواجهات «الجولة التاسعة»، والتي تجمع أيضاً حتا وعجمان، اتحاد كلباء والإمارات، وتتواصل الجولة الأحد بمباراتي البطائح والوصل، والجزيرة وبني ياس، فيما تأجلت مباراة خورفكان والعين، ومواجهة شباب الأهلي والشارقة إلى 21 ديسمبر الجاري.
ويدخل «العنابي» مواجهة أمام ضيفه «العميد»، بعد ارتقائه إلى «وصافة» الترتيب، بنهاية الجولة الماضية، برصيد 17 نقطة، بعد فوزه على الإمارات 1-0، فيما خسر «الأزرق» ضمن الجولة ذاتها أمام اتحاد كلباء 2-3، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.
وتبدو الفرصة مواتية أمام اتحاد كلباء الرابع برصيد 15 نقطة للبقاء ضمن رباعي المقدمة، في مواجهة ضيفه الإمارات صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما يشعل فارق النقطة مواجهة حتا «العاشر» برصيد 8 نقاط أمام ضيفه عجمان «الثاني عشر» وله 7 نقاط.
وتشهد مواجهات الأحد، لقاء الوصل الثالث برصيد 16 نقطة أمام مضيفه البطائح «الحادي عشر» وله 7 نقاط، فيما يستقبل الجزيرة الخامس برصيد 15 نقطة، ضيفه بني ياس «التاسع» وله 9 نقاط.
وتختتم الجولة 21 ديسمبر بإقامة المباراتين المؤجلتين للعين المتصدر برصيد 20 نقطة أمام مضيفه خورفكان «قبل الأخير» وله 4 نقاط، فما يلتقي شباب الأهلي «السابع» بـ 12 نقطة، ضيفه الشارقة «الثامن» وله 10 نقاط.

مباريات السبت


حتا – عجمان 16:45
الوحدة – النصر 16:45
اتحاد كلباء – الإمارات 16:45

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مباريات الأحد


البطائح – الوصل 16:45
الجزيرة – بني ياس 16:45

21 ديسمبر 2023
شباب الأهلي – الشارقة 16:45
خورفكان – العين 16:45

 

دوري تحت 21
الوحدة
النصر
حتا
عجمان
اتحاد كلباء
الإمارات
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